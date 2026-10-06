Di Hotel Klosterpforte yang elegan di Marienburg, Ostwestfalen, dekat Harsewinkel, pemain berusia 22 tahun itu dalam beberapa hari terakhir justru menempati kamar yang dulu pernah diinapi Cristiano Ronaldo.

Ia mengatakan mendapat "sedikit keberuntungan" dalam pembagian kamar, kata Tresoldi dalam wawancara dengan ran menjelang laga penentuan kualifikasi Euro pada Selasa (18.00/ProSieben Maxx) di Bielefeld melawan Georgia. "Itu kebetulan. Saya hanya mendapat kartu kamar, pergi ke sana, dan tiba-tiba di atas pintu tertulis: 'Kamar Ronaldo'. Ada sangat banyak foto dirinya tergantung di sana. Saya memang penggemar Messi, tetapi tetap saja menyenangkan."

Saat Euro 2024, Ronaldo bersama tim nasional Portugal bermarkas di Ostwestfalen. Dua tahun kemudian, timnas Jerman U-21 ingin mengamankan tiket Euro dengan kemenangan, dan Tresoldi dengan 16 golnya bisa mengincar rekor U-21 milik Pierre Littbarski (18). Baru setelah putaran final pada musim panas di Albania dan Serbia (16 Juni hingga 3 Juli), ia ingin memutuskan apakah akan memilih Jerman atau negara kelahirannya, Italia, seperti yang kembali ia tegaskan pada Senin.

Untuk tim nasional senior mana Tresoldi akan bermain di masa depan?

"Saya pasti akan bermain di Euro U-21 jika kami lolos, dan saya rasa kami akan lolos," kata Tresoldi. Ia mengatakan belakangan tidak ada kontak dengan pelatih timnas Jürgen Klopp. Hatinya "50:50", seperti yang ia jelaskan di awal pemusatan latihan, dan soal itu "tidak banyak yang berubah".

Pertandingan berikutnya GER EURO U21 Qualification 12.00 GEO

Karena itu pula, ia "untuk sekarang dibiarkan tenang sebisa mungkin", kata pelatih tim Antonio Di Salvo. Ban kapten yang diemban Tresoldi saat Tom Bischof absen sudah "cukup menjadi tanda ke mana saya ingin melihat dia suatu saat nanti". Tresoldi adalah "seorang penyerang tengah klasik, dan kami tidak punya banyak yang seperti itu. Dia jelas cukup bagus untuk bermain di tim nasional senior."

Rekan-rekan setimnya juga melihat demikian. Tresoldi adalah "tipe yang sangat santai, dia benar-benar mencintai sepak bola dan akan selalu tetap seperti dirinya", kata bek U-21 Joshua Quarshie: "Kami semua sangat diuntungkan olehnya."