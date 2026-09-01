Feyenoord pada Deadline Day tampaknya masih memiliki rencana lebih besar daripada yang sebelumnya diperkirakan. Saat ESPN pada Selasa melaporkan bahwa klub Rotterdam itu tidak lagi mengharapkan pembelian besar, Pieter Zwart dari Voetbal International menilai bahwa di balik layar masih ada banyak pekerjaan yang dilakukan untuk mendatangkan pemain baru.

Sinclair Bisschop atas nama ESPN menyatakan bahwa Feyenoord hanya akan bergerak lagi jika ada peluang emas yang benar-benar luar biasa atau skema peminjaman yang menarik. Itu berarti petinggi klub tidak berencana lagi mengeluarkan jutaan untuk sebuah pembelian.

Namun, di VI terdengar nada yang berbeda. Zwart mengatakan dalam Transfer Deadline Show bahwa direktur teknik Dévy Rigaux kemungkinan sudah menyiapkan daftar kandidatnya sejak lama dan menurutnya bukan tipe petinggi yang bertindak impulsif.

Menurut Zwart, Rigaux justru dikenal dengan cara kerja yang matang, di mana ketertarikannya terhadap pemain tidak mudah bocor ke publik. Karena itu, Feyenoord bisa saja sedang menangani beberapa dossier tanpa banyak terlihat dari luar.

Salah satu perhatian utama ada di posisi penyerang tengah. Ayase Ueda kini telah pindah ke Lille, sementara menurut Zwart, Feyenoord sudah cukup lama memperhitungkan kepergian penyerang Jepang tersebut.

“Bagi Feyenoord, sepanjang musim panas sudah jelas bahwa kemungkinan Ueda akan pergi cukup besar, jadi mereka akan bertindak berdasarkan itu,” kata Zwart.

Menurut pemimpin redaksi itu, tidak berhenti di situ. “Mereka juga masih menginginkan seorang pemain sayap kiri, jadi saat ini mereka pasti sedang bekerja keras untuk itu.”