Seperti dilaporkan Sky, Galatasaray Istanbul telah menetapkan pemain Bosnia itu sebagai target utama mutlak untuk posisi striker dan sudah menyampaikan tawaran resmi kepada VfB. Namun, nilainya kabarnya hanya 15 juta euro. Jumlah itu tampaknya akan jauh dari cukup bagi kubu Schwaben yang dipimpin direktur olahraga Fabian Wohlgemuth.

Stuttgart baru dua tahun lalu menggelontorkan 23 juta euro untuk Demirovic demi memboyong pemain 28 tahun itu dari FC Augsburg. Nilai pasarnya kemungkinan nyaris tidak menurun sejak saat itu.

Musim debutnya ia tutup dengan 16 gol dalam 43 pertandingan kompetitif - dan itu meski ada persaingan besar dengan Nick Woltemade dan Deniz Undav di lini depan. Pada musim lalu, ia menambahnya dengan 15 gol dan lima assist dalam hanya 37 pertandingan. Cedera kaki yang berkepanjangan membuatnya menepi sejak pertengahan Oktober hingga akhir tahun.

Demirovic menyambut transfer Pejcinovic dan ingin bertahan di VfB Stuttgart

Karena VfB kini telah memperkuat ujung tombaknya secara menonjol dan mahal dengan Dzenan Pejcinovic dari VfL Wolfsburg, belakangan ini rumor kepergian Demirovic pun makin ramai. Antara lain, ia dikaitkan dengan kepindahan ke Eintracht Frankfurt atau Leeds United.

Fenerbahce Istanbul juga disebut tertarik kepada Demirovic, sehingga klub itu merilis bantahan tegas. Pelatih Sebastian Hoeneß saat itu pada akhir Juli juga bereaksi dengan sangat kesal. "Saya bingung dan, sejujurnya, kesal atas sejumlah hal yang ditulis itu," kata pria 44 tahun itu kepada Bild. "Tujuan saya adalah selalu memiliki pemain terbaik di VfB dan Medo adalah salah satu pemain terbaik kami."

Nada serupa juga sudah disampaikan Demirovic sebelum transfer Pejcinovic dipastikan, dengan menjelaskan bahwa ia ingin menghadapi situasi persaingan baru itu dan bertahan di Stuttgart. "Dia boleh datang, dia sangat diterima dengan baik," kata Demirovic tentang rival barunya itu, lalu menambahkan soal rencana masa depannya sendiri: "Saya ingin membantu tim, ingin mencetak gol, sebanyak mungkin, lalu terus melangkah maju dan menjalani musim yang sukses."

Ia juga merasakan antusiasme khusus menyambut musim Liga Champions mendatang bersama VfB, di mana ada satu undian yang sangat ia harapkan. "Saya berharap kami mendapatkan tim Inggris. Itu akan keren. Saya ingin bermain melawan Arsenal. Di Emirates Stadium," kata Demirovic.

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Galatasaray Istanbul tampaknya harus mencemaskan Victor Osimhen

Itu tidak terdengar seperti seseorang yang sedang memikirkan kepergian. Dan klub juga disebut masih merencanakan masa depan bersama Demirovic, tetapi menurut Sky ia tidak sepenuhnya tak dijual. Galatasaray menggoda pemain peserta Piala Dunia itu dengan gaji bersih yang jauh lebih tinggi daripada di VfB dan menawarkan kontrak berdurasi tiga hingga empat tahun kepada Demirovic.

Klub top Turki itu, yang juga diperkuat mantan bintang Bayern Leroy Sane dan mantan kapten timnas Jerman Ilkay Gündogan, mengalami start buruk ke musim baru seperti rival abadinya, Fenerbahce. Sementara Fener kalah 1-2 dalam laga pembuka, Gala pada akhirnya hanya mampu meraih hasil imbang dramatis di menit akhir melawan tim promosi Corum meski unggul jumlah pemain selama 20 menit.

Superstar Victor Osimhen sempat membawa Galatasaray unggul lebih dulu, sebelum underdog besar itu mencetak dua gol dalam waktu dua menit. Osimhen kemudian menjadi sosok yang setidaknya menyelamatkan satu poin untuk Gala pada menit ke-90. Pemain Nigeria itu sudah bermain untuk klub top Turki tersebut selama dua tahun dan membawa Galatasaray meraih dua gelar juara liga dan satu trofi piala lewat 61 gol dalam 75 pertandingan kompetitif. Ia dipuja seperti pahlawan rakyat, tetapi pemain 27 tahun itu tampaknya masih bisa meninggalkan klub pada musim panas ini.

Menurut Telegraph, Arsenal sedang meninjau opsi kemungkinan transfer Osimhen. Ketertarikan juga sudah lama ada dari Arab Saudi, di mana Al-Hilal dikabarkan mulai bergerak. Karena Gala juga disebut tertarik kepada Gabriel Martinelli dan Ethan Nwaneri, jalur menuju The Gunners belakangan kian memanas.

Mungkin juga karena rumor Osimhen tak kunjung mereda, Demirovic kini masuk fokus Gala.