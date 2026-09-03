Menurut informasi surat kabar tersebut, pemain DFB berusia 30 tahun itu secara internal kehilangan kesabarannya setelah pemanggilan terbaru. Menurut laporan itu, Sane dengan keras menegaskan bahwa dirinya tidak melihat diri sebagai pemain untuk penampilan singkat dan hal itu tidak sesuai dengan tuntutan sportivitasnya.

Bahwa situasi di Bosporus memanas juga sebelumnya dikonfirmasi oleh laporan jurnalis Ali Naci Kücük. Ia memberitakan bahwa winger tersebut sudah mengemukakan kepada petinggi klub opsi untuk pergi lebih cepat, jika dalam rencana pelatih kepala Okan Buruk ia hanya akan mendapat peran sampingan.

Awal tahun pertandingan yang baru berjalan sangat mengecewakan bagi Sane. Memang, pada pekan pertama Süper Lig saat bermain imbang 2-2 melawan tim promosi Corum FK, Buruk masih menurunkannya sebagai starter dan membiarkannya bermain selama 89 menit. Namun, setelah penampilan keseluruhan tim yang minim itu, eks pemain München tersebut merasakan konsekuensi yang nyata.

Getty Images

Leroy Sane di Galatasaray belakangan dua kali beruntun hanya menjadi penghangat bangku cadangan

Baik saat menang 4-0 atas Erzurumspor maupun ketika meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Göztepe, Sane awalnya harus duduk di bangku cadangan. Saat melawan Erzurumspor, ia baru dimasukkan pada menit ke-66, sementara saat menghadapi Göztepe ia baru masuk pada menit ke-73. Setelah menjalani tiga pertandingan liga, penyerang itu masih menunggu momen penentu pertamanya - sejauh ini catatannya masih nol gol dan assist.

Manajemen Galatasaray disebut bereaksi segera terhadap keresahan yang mulai muncul itu dan mencoba menenangkan sang pemain tim nasional. Mereka disebut dengan tegas meyakinkan Sane betapa tingginya posisi pentingnya di dalam skuad dan bahwa ia masih mendapat kepercayaan penuh untuk perjalanan musim selanjutnya. Setelah itu, situasi untuk sementara dikabarkan sedikit mereda.

Pemain tim nasional Jerman itu baru bergabung dengan juara Turki tersebut pada musim panas lalu. Dalam beberapa pekan terakhir, media lokal juga berulang kali memperdebatkan kondisinya dan tempatnya dalam sistem racikan pelatih juara, Buruk.