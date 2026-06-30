Sepak bola Jerman memasuki babak baru kontroversi dan pencarian pihak yang bertanggung jawab, menyusul tersingkirnya tim nasional Jerman secara mengejutkan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti—sebuah kegagalan yang digambarkan di Jerman sebagai salah satu kegagalan paling pahit dalam sejarah “Die Mannschaft” modern.

Menurut laporan surat kabar “Kicker” dan jaringan “Sky Deutschland”, suasana kekecewaan tersebut berubah menjadi badai kritik yang menimpa pelatih Julian Nagelsmann dan sejumlah pemain bintang, di tengah tuntutan yang semakin kuat untuk membangun kembali tim nasional dari nol.

Kapten tim nasional Joshua Kimmich mengakui bahwa tersingkirnya tim tersebut memang pantas, dengan mengatakan: “Ini perasaan yang mengerikan. Kami tidak bermain bagus melawan lawan mana pun, dan menghadapi kesulitan besar saat menghadapi tim-tim yang bukan kelas dunia. Kami benar-benar pantas tersingkir dari Piala Dunia.”

Ia menambahkan: “Saya ingat Jerman yang saya saksikan saat kecil, Jerman yang selalu mencapai semifinal dan final. Kami ingin memberikan perasaan itu kepada generasi baru, tetapi kami gagal.”

Kimmich menolak untuk menyalahkan pihak luar mana pun, menegaskan bahwa para pemain memikul bagian terbesar dari kegagalan tersebut, dengan mengatakan: “Kami tidak perlu menyalahkan pelatih, media, atau wasit. Kami lah yang merusak segalanya di lapangan.”

Meskipun para pemain mengakui kelalaian mereka, sebagian media Jerman dan pelatih tim nasional Nagelsmann tetap mengkritik keputusan wasit yang terjadi dalam laga melawan Paraguay, terutama pembatalan gol Jonathan Tah pada babak tambahan, dengan menganggap tim nasional mengalami ketidakadilan wasit.

Namun, surat kabar “Kicker” berpendapat bahwa masalahnya lebih dalam daripada sekadar insiden wasit, dengan menegaskan bahwa tersingkirnya tim secara dini “mencoreng citra Nagelsmann,” akibat pilihan-pilihan teknisnya yang kontroversial, baik dalam hal susunan pemain maupun pendekatan taktis, serta ketidakmampuannya memanfaatkan potensi yang ada.

Surat kabar tersebut menyoroti bahwa cedera yang dialami pemain-pemain kunci, seperti Serge Gnabry dan Nico Schlotterbeck, serta penurunan performa para bintang lini serang, terutama Florian Wirtz, Jamal Musiala, dan Kai Havertz, secara langsung berkontribusi pada kegagalan tersebut.

Nagelsmann juga mendapat kritik tajam karena bersikeras memainkan Kimmich sebagai bek kanan, meskipun ada desakan yang semakin kuat untuk mengembalikannya ke lini tengah, di mana ia dianggap paling berpengaruh.

Sementara itu, jaringan “Sky Deutschland” menimpakan tanggung jawab kepada seluruh generasi pemain, dengan menilai bahwa para pemimpin berpengalaman seperti Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Leroy Sané, dan Leon Goretzka gagal memimpin tim nasional selama ujian kualifikasi pertama di Piala Dunia.

Kritik tidak hanya datang dari media, karena legenda sepak bola Jerman, Lothar Matthäus, menuntut adanya perubahan, dengan mengatakan: “Saya rasa kita membutuhkan pelatih baru setelah turnamen ini. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di dalam dan di luar lapangan.”

Sementara itu, mantan bek Mats Hummels menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap tim nasional, menegaskan bahwa Jerman belum menampilkan performa yang memuaskan di turnamen besar sejak Euro 2016, dan bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil keputusan sulit terkait beberapa pemain yang telah berpartisipasi dalam beberapa turnamen tanpa meraih kesuksesan.

Dalam konteks yang sama, pelatih asal Jerman, Christian Streich, menilai penampilan tim nasional melawan Paraguay “bencana”, sambil menegaskan bahwa pelatih dan para pemain harus mengevaluasi diri mereka secara serius.

Per Mertesacker juga menyampaikan pesan yang tegas, dengan mengatakan: “Kita harus melupakan impian meraih gelar dan melipatgandakan upaya kita. Kita menghadapi lawan terlemah di babak gugur dan kita gagal.”