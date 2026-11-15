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Thomas Tuchel tidak memasukkan Jarrad Branthwaite ke dalam skuad Inggris yang berisi 23 pemain untuk laga penentuan Nations League melawan Spanyol di Madrid pada Minggu. Dan Burn dan James Hill, yang dipanggil belakangan, kini tampaknya lebih diutamakan daripada bek Everton tersebut. James Garner dan Josh King juga tidak masuk skuad setelah Ezri Konsa dan Djed Spence kembali bugar untuk menghadapi juara dunia tersebut.

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Branthwaite, Garner dan King absen menghadapi Spanyol

Inggris bertolak ke Spanyol dengan membawa 26 pemain, tetapi aturan UEFA hanya mengizinkan 23 pemain masuk skuad pertandingan Liga Negara-Negara, sehingga Tuchel harus mencoret tiga pemain. Kembalinya Konsa dan Spence, yang sama-sama absen saat Inggris menang 2-1 atas Kroasia di Wembley pada Kamis, membuat persaingan memperebutkan tempat di lini pertahanan semakin ketat.

Menurut Daily Mail, Burn dan Hill, yang tidak masuk skuad awal tetapi ditambahkan pekan lalu, kini berada di atas Branthwaite dalam urutan pilihan. Branthwaite telah dua kali tampil sebagai pemain pengganti di bawah Tuchel, dengan total waktu bermain 28 menit.

Tuchel menjelaskan keraguannya terhadap Branthwaite

Keraguan Tuchel sudah terlihat sebelum pertandingan melawan Kroasia, ketika ia mempertanyakan kecocokan Branthwaite dengan gaya bermain Inggris. “Jarrad Branthwaite tampil sangat baik, tetapi gaya bermain kami sangat berbeda dari yang biasa ia jalani di Everton,” kata sang pelatih kepala.

Tuchel kemudian memilih Burn ketimbang Branthwaite saat menghadapi Kroasia dan menjelaskan: “Anda bisa melihat Dan Burn langsung menjadi sosok yang vokal dalam latihan dan lebih terbiasa dengan gaya bermain Newcastle dalam dua musim terakhir bersama Eddie Howe, ketika mereka menerapkan tekanan tinggi dan penjagaan satu lawan satu.”

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Garner kehilangan kesempatan melanjutkan penampilannya melawan Kroasia

Garner menggantikan Declan Rice pada menit ke-77 saat melawan Kroasia dan sempat mengira dirinya mencetak gol pertama untuk Inggris, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Kini ia kehilangan kesempatan untuk melanjutkan penampilan singkatnya itu saat menghadapi juara dunia.

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King mendapat panggilan pertamanya ke tim senior setelah mengawali musim dengan impresif bersama Fulham, tetapi ia masih harus menunggu kesempatan untuk menjalani debut. Dua pemain lain yang mendapat panggilan pertama, Jobe Bellingham dan Hill, masuk skuad, begitu pula Ben White, yang dicemooh saat masuk lapangan melawan Kroasia.

Apa selanjutnya bagi Inggris di Madrid?

Konsa bisa langsung kembali ke susunan pemain inti, sementara James Trafford diperkirakan menggantikan Jordan Pickford di bawah mistar gawang, menurut BBC Sport.

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Inggris tertinggal tiga poin dari Spanyol di Grup A3, tetapi memiliki selisih gol yang lebih baik. Karena itu, kemenangan akan memastikan mereka finis di posisi teratas dan menghadapi tim peringkat kedua dari grup lain di Liga A pada perempat-final bulan Maret.