Thomas Tuchel sangat kesal saat lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan dan mengajukan permohonan kepada FIFA

Thomas Tuchel tampak cukup kesal menjelang pertandingan Inggris melawan Kroasia (4-2). Pelatih kepala The Three Lions itu mengeluh setelah pertandingan usai mengenai banyaknya fotografer yang sangat mengganggu pengalamannya saat lagu kebangsaan Inggris dikumandangkan.

Bagi Tuchel, pertandingan Piala Dunia melawan Kroasia ini sangat istimewa. Pria Jerman berusia 52 tahun ini pernah memenangkan berbagai gelar di level klub, termasuk Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, DFB-Pokal, dan Ligue 1, namun belum pernah tampil di Piala Dunia.

Tuchel pun bertekad untuk menikmati sepenuhnya lagu kebangsaan Kroasia dan terutama lagu kebangsaan Inggris, namun niat tersebut segera pupus. “Saya harus memberi tahu kalian sesuatu,” kata Tuchel saat konferensi pers, mengungkapkan rasa frustrasinya atas inisiatif sendiri.

"Saya memohon kepada FIFA untuk mengubah posisi para fotografer saat lagu kebangsaan dikumandangkan, karena saya tidak bisa melihat tim saya. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa, namun saya berdiri di depan barisan lima puluh fotografer dan tidak bisa melihat satu pun pemain. Hal itu sedikit merusak pengalaman saya hari ini."

"Ini sangat emosional bagi saya. Dengarkan, ketika saya masih muda, dan bahkan saat saya mulai melatih, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya impikan, untuk memiliki karier seperti ini."

"Saya merasakan suasananya dan apa artinya menjadi bagian dari Piala Dunia. Ini sungguh luar biasa, dan saya merasa sangat bersemangat selama dua hari terakhir. Saya tidak ingin berada di tempat lain di dunia selain di sini," kata Tuchel.

FIFA belum menanggapi keluhan Tuchel, tetapi diperkirakan akan mengambil tindakan terkait posisi para fotografer. Setelah kemenangan atas Kroasia, Inggris dapat bersiap-siap dengan tenang untuk pertandingan grup lainnya, melawan Ghana (23 Juni) dan Panama (27 Juni).