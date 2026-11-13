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Thomas Tuchel meminta pendukung Inggris melupakan kekesalan mereka terhadap Ben White setelah bek Arsenal itu dicemooh dalam penampilan terbaru timnas Inggris. Meski Inggris meraih kemenangan atas Kroasia, ketegangan yang tersisa dari masa ketika White sebelumnya tersisih dari timnas masih menjadi perbincangan di Wembley.

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Sambutan di Wembley yang masih membayangi White

White masuk sebagai pemain pengganti saat Inggris menang 2-1 atas Kroasia di UEFA Nations League pada Kamis. Pemain berusia 29 tahun itu disambut cemoohan dari sebagian penonton tuan rumah, berbanding terbalik dengan tepuk tangan hangat yang diberikan kepada gelandang veteran Kroasia, Luka Modric.

Sambutan negatif itu berakar dari kepergian mendadak White dari Piala Dunia 2022 di Qatar saat tim masih ditangani Gareth Southgate. Setelah dilaporkan berselisih dengan mantan asisten pelatih Steve Holland, bek Arsenal itu mundur dari tugas internasional karena alasan pribadi.

Meski baru-baru ini mengatakan bahwa suporter tidak akan bereaksi negatif jika mengetahui cerita selengkapnya, White menolak menyalahkan siapa pun. Ia sebelumnya juga menjadi sasaran cemoohan penonton saat pertama kali kembali ke tim pada Maret, sebelum absen di Piala Dunia berikutnya karena cedera.

Tuchel ingin membuka lembaran baru

Meski cemoohan terdengar di Wembley, Tuchel mengaku sama sekali tidak mendengar reaksi negatif tersebut. Pelatih Inggris itu justru berharap suporter melupakan masa lalu dan menerima sang bek sepenuhnya.

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“Sejujurnya, saya tidak mendengar cemoohan itu,” kata Tuchel. “Saya mendengar tepuk tangan untuk Luka Modric, dan itu bagus karena ia pantas mendapatkannya. Ia legenda sepakbola. Namun, saya sungguh tidak mendengar cemoohan untuk Ben. Saya kira kita sudah melewati bab itu. Saya harap itu tidak terjadi lagi. Ia pemain kami.”

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Pelatih asal Jerman itu menekankan bahwa sikap sang bek tidak tercela sejak kembali ke tim nasional.

Tuchel menambahkan: “Sejak saya menangani tim ini, ia sangat ingin datang dan bersama skuad. Ia tidak melakukan kesalahan sedikit pun sejak saya menangani tim ini. Saya hanya bisa menilainya dari apa yang saya lihat dan alami, dan semuanya berada di level tertinggi. Ia benar-benar bisa membantu kami memenangi pertandingan. Seperti yang saya katakan, ia bagian dari skuad kami, dan kami akan melindungi skuad kami. Ia pantas berada bersama kami dan, ya, saya harap kita bisa membuka lembaran baru untuknya.”

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Tak ada keraguan soal komitmennya

Ketika ditanya apakah sikap bermusuhan yang terus berlanjut itu bisa membuat White kembali meninggalkan sepakbola internasional secara permanen, Tuchel segera menepis kemungkinan tersebut.

“Saya rasa tidak. Saya tidak ingin membesar-besarkannya. Saya rasa tidak, dan saya harap tidak,” jelas Tuchel. “Bagi saya, ia selalu tampak berkomitmen, berdedikasi, dan antusias untuk mengikuti pemusatan latihan serta menerima panggilan. Ia terlalu sering mengalami cedera. Ia pemain berkualitas tinggi, dan sejujurnya saya bahkan tidak tahu apa yang terjadi dan apa alasan mendalam di balik kepergiannya dari pemusatan latihan.”

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Menegaskan kembali kepercayaan penuhnya kepada pemain Arsenal itu, Tuchel mengatakan: “Jadi, seperti yang saya katakan, sejak saya menangani tim ini, tidak ada alasan untuk meragukan komitmen atau semangatnya. Saya tidak ingin memikirkan kemungkinan seekstrem itu saat ini. Ia mampu menghadapi cemoohan pada kesempatan sebelumnya. Kali ini saya tidak mendengarnya, dan ia bisa bermain di level tinggi. Ia membuktikannya dari pekan ke pekan bersama Arsenal.”

Duel melawan Spanyol menanti

Situasi White pada akhirnya hanya menjadi persoalan sampingan pada malam ketika Inggris memastikan tempat di perempat-final UEFA Nations League pada Maret. Gol pembuka Morgan Rogers dan penalti penentu kemenangan dari Harry Kane, dalam penampilannya yang ke-126 dan memecahkan rekor, membalikkan keadaan setelah Petar Sucic mencetak gol bagi tim tamu.

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Inggris kini akan bertandang menghadapi pemuncak Grup A3, Spanyol, pada Minggu, dengan kemenangan akan memastikan mereka finis di posisi teratas.