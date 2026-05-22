Thomas Tuchel mengumumkan skuad Inggris: beberapa nama besar tidak masuk dalam daftar

Thomas Tuchel telah mengumumkan skuad Inggris. Pelatih tim nasional tersebut tidak memasukkan nama-nama besar seperti Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, dan Trent-Alexander Arnold.

Pelatih asal Jerman itu mengejutkan banyak pihak pada Kamis malam ketika kabar bahwa Maguire, Palmer, dan Foden tidak akan ikut serta ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebar.

Pada hari Jumat, Sky Sports juga mengumumkan bahwa Alexander-Arnold dan Luke Shaw tidak masuk dalam skuad final untuk turnamen akhir musim ini.

Tuchel memilih tiga kiper: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), dan James Trafford (Manchester City).

Di lini belakang, tidak ada Alexander-Arnold, Maguire, dan Shaw, tetapi ada Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), dan Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Di lini tengah, sang pelatih secara mengejutkan memasukkan mantan pemain Ajax, Jordan Henderson (Brentford). Selain itu, lini tengah terdiri dari: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), dan Eberechi Eze (Arsenal).

Di lini depan, Tuchel memilih Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), dan Anthony Gordon (Newcastle).