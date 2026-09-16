Thomas Tuchel membuat pernyataan mengejutkan dalam tayangan dokumenter Reflections: England's World Cup Journey. Pelatih tim nasional Inggris itu menyesalkan dirinya tidak memakan sedikit rumput lapangan setelah laga Piala Dunia melawan Meksiko berakhir.

Dalam dokumenter tersebut, perjalanan Inggris di Piala Dunia musim panas ini ditinjau kembali. Pada akhirnya, negara itu finis di posisi ketiga, setelah memenangkan perebutan tempat ketiga dengan skor telak 4-6 atas Prancis.

Salah satu pertandingan paling menonjol adalah babak 16 besar melawan Meksiko. Inggris unggul 1-2 ketika Jarell Quansah mendapat kartu merah langsung. Setelah itu skor menjadi 1-3, tetapi Meksiko bangkit hingga 2-3. Fase akhir yang menegangkan pun terjadi, tetapi Inggris mampu bertahan.

Tuchel mengenang laga itu dengan perasaan yang menyenangkan. “Setelah pertandingan, saya mengirim pesan kepada seorang teman, yang isinya: ‘Saya menyesal karena setelah laga saya tidak memakan sedikit rumput, agar saya selamanya memiliki sesuatu dari momen ini di dalam tubuh saya’,” tuturnya.

“Pertandingan ini memiliki segalanya. Dan jika Anda masih membutuhkan bukti tentang apa arti semua ini bagi para pemain dan bagaimana mereka saling memperlakukan satu sama lain, maka momen ketika Jordan terjatuh dan lengannya patah adalah buktinya.”

Tuchel merujuk pada momen ketika Jordan Henderson terjatuh melewati papan iklan usai pertandingan dan karena itu lengannya patah. “Dalam satu detik, para pemain sudah ada di sana. Mereka berhenti merayakan kemenangan dan membentuk lingkaran perlindungan di sekeliling Jordan. Itu sangat istimewa...”

Setelah mengalahkan Meksiko, Inggris kemudian juga terlalu kuat bagi Norwegia di perempat final: 1-2. Di semifinal, Inggris kalah dari Argentina, sebelum akhirnya tetap meraih perunggu.