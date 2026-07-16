Thomas Tuchel tidak menyesali perubahan taktis yang dilakukannya selama pertandingan semifinal antara Inggris dan Argentina (kalah 1-2) di Piala Dunia. Hal itu diungkapkan pelatih tim nasional Jerman tersebut kepada BBC setelah pertandingan usai.

Alih-alih terus menekan, Inggris justru memilih untuk bermain bertahan sejak awal pada Rabu malam, setelah gol pembuka Anthony Gordon melawan Argentina.

Pada menit ke-85, Inggris harus menelan kekecewaan saat Enzo Fernández mencetak gol dari luar kotak penalti. Yang lebih parah lagi, Lautaro Martínez juga mencetak gol kedua Argentina melalui sundulan pada masa tambahan waktu.

Para penggemar sepak bola Inggris marah besar kepada Tuchel, namun pelatih asal Jerman itu tidak setuju dengan semua kritik tersebut. “Kami sangat kecewa. Kami sudah sangat dekat, tetapi kami terlalu pasif setelah mencetak gol. Kami tidak bisa mempertahankan performa kami. Kami terus-menerus diserang dengan umpan silang, peluang, dan tembakan.”

“Kami bermain dengan lima pemain di lini belakang untuk menutup celah, karena mereka selalu menang dalam duel udara. Saya mencoba membantu tim, tetapi pada akhirnya pelatihlah yang bertanggung jawab. Saya harus mengambil keputusan di lapangan dan menanggung tanggung jawabnya.”

“Pertandingan berubah total, jadi saya mengerti perdebatan yang ada. Pasti ada banyak pelatih yang merasa tahu lebih baik setelah pertandingan,” kata Tuchel. Ia menutup dengan pesan yang mengingatkan pada kata-kata Ronald Koeman sebelumnya di Piala Dunia ini.

“Saya tidak menyesal, setidaknya untuk saat ini. Kami sudah sangat dekat, kami pantas memimpin. Hingga saat itu, kami memainkan salah satu pertandingan terbaik kami, mungkin yang terbaik. Terutama dalam kondisi seperti ini. Tim telah memberikan segalanya,” tutup Tuchel.