Bagikan Ikuti GOAL di Google

Thomas Tuchel mengecam keputusan memberikan kartu merah kepada Elliot Anderson saat Inggris menang dramatis 3-2 atas Spanyol pada Minggu malam. Meski kalah jumlah pemain, Inggris tampil sensasional untuk mengakhiri rekor luar biasa sang juara dunia yang tak terkalahkan dalam 43 pertandingan.

Iklan

Kartu merah picu drama di Madrid pada menit-menit akhir

Inggris menguasai pertandingan di Madrid setelah melesat unggul 3-0, sebelum sebuah keputusan penting pada babak kedua mengancam merusak malam mereka. Anderson, rekrutan Manchester City pada musim panas, mendapat kartu merah langsung karena melanggar Lamine Yamal dan menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas.

Spanyol mengonversi penalti yang dihasilkan dari pelanggaran itu dan mencetak gol kedua untuk menghadirkan akhir laga yang menegangkan. Terpaksa bertahan dengan sepuluh pemain selama setengah jam terakhir, Inggris mampu menahan tekanan tanpa henti pada menit-menit akhir untuk mengamankan kemenangan dan memastikan posisi teratas di grup Nations League mereka.

Tuchel pertanyakan keputusan 'hukuman ganda'

Berbicara seusai pertandingan, Tuchel mengungkapkan kekesalannya atas keputusan penalti sekaligus kartu merah itu. Ia membandingkan akhir laga yang menguras tenaga tersebut dengan kemenangan Inggris sebelumnya saat bermain dengan sepuluh pemain di Stadion Azteca, Meksiko.

“Bagi saya, kartu merah itu seperti kejadian di Azteca terulang kembali,” kata Tuchel. “Melawan tim ini, setengah jam terasa seperti dua jam. Mereka penuh kualitas. Anda bisa melihat gol kedua itu akan datang dan waktu untuk melewatinya terasa sangat, sangat panjang. Begitulah adanya.

Iklan Iklan

“Kami menunjukkan bahwa tanpa kartu merah, kami meraih kemenangan meyakinkan. Secara keseluruhan, penampilan kami luar biasa. Kami tim yang lebih baik. Kami tampil fantastis dari awal hingga akhir. Kartu merah dan penalti selalu merupakan keputusan besar, dan saya perlu memahami mengapa hukumannya ganda.

Topik Terkait

“Setelah itu, 30 menit terasa sangat, sangat panjang, tetapi saya tidak ingin berfokus pada hal itu. Ada begitu banyak hal positif dari hasil yang kami raih setelah 60 menit pertandingan. Hasil itu memang layak kami dapatkan.”

Kemenangan penting akhiri rekor bersejarah Spanyol

Di luar kontroversi keputusan wasit, mengakhiri rekor tak terkalahkan Spanyol dalam 43 pertandingan di kandang merupakan pencapaian penting bagi tim Tuchel. Pelatih Inggris itu memuji disiplin taktik dan keberanian para pemainnya sebelum kartu merah terjadi.

Iklan

“Kami mendapatkannya [kemenangan penting itu],” tambah Tuchel. “Kami mendapatkannya dengan layak. Itu bahkan lebih penting. Kami fokus pada penampilan dan sikap kami, dan itulah yang kami tunjukkan. Saya tidak bisa cukup memuji tim ini.

“Anda membutuhkan penampilan yang lengkap dan kami tahu itu. Kami mengerahkan segalanya. Kami berani saat menguasai bola, sabar saat tidak menguasai bola, bersemangat di wilayah lawan, sabar di wilayah sendiri, dan menutup celah.

Iklan

“Kami menunjukkan itu. Penampilan tim yang fantastis dari segi semangat dan energi. Dari segi kualitas sepakbola, penampilan itu berada di level tertinggi.”

Gelandang Declan Rice turut mengungkapkan kebanggaan seperti pelatihnya, dengan menegaskan bahwa Inggris bisa mencetak lebih banyak gol seandainya tetap bermain dengan 11 pemain: “Kartu merah mengubah jalannya pertandingan karena, sejujurnya, kami bisa saja mencetak dua gol lagi.

Iklan

“Jika kami tidak harus bermain dengan sepuluh pemain, kami akan lebih banyak menguasai bola dan mereka akan lebih sering maju menekan, sehingga ada lebih banyak ruang. Lalu tekel-tekel mulai bermunculan seperti yang kita lihat pada babak kedua. Sepuluh pemain selama setengah jam. Menang 3-2 melawan tim itu, yang tak terkalahkan dalam 43 pertandingan, adalah pencapaian besar.”

Inggris bangun momentum di puncak grup

Setelah memastikan posisi pertama di grup Nations League, Inggris melangkah maju dengan kepercayaan diri besar usai membuktikan bahwa mereka bisa tampil lebih baik daripada juara dunia di kandangnya sendiri. Tuchel kini akan berupaya membawa kualitas penampilan tingkat tinggi yang ditunjukkan selama satu jam pertama di Madrid ke fase berikutnya dalam masa kepelatihannya.