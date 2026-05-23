Thomas Tuchel jujur sepenuhnya soal pilihan mengejutkan dalam skuad Piala Dunia: 'Memang belum cukup bagus'

Thomas Tuchel memberikan penjelasan dalam konferensi pers mengenai keputusannya untuk tidak memasukkan bintang Chelsea, Cole Palmer, ke dalam skuad Piala Dunia. Menurut pelatih timnas Inggris tersebut, Palmer 'tidak cukup menentukan' dan statistiknya 'tidak luar biasa'.

Palmer adalah salah satu pemain yang paling mencolok absen dalam skuad beranggotakan 26 orang yang dipimpin pelatih asal Jerman tersebut. Selain Palmer, pemain lain yang absen antara lain Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, dan Phil Foden.

Tidak semua orang setuju dengan pilihan Tuchel. Bek Burnley dan mantan pemain internasional Kyle Walker, misalnya, terkejut dengan absennya Alexander-Arnold. "Sungguh tak terduga bahwa seorang pemain Real Madrid tidak masuk dalam skuad Inggris." Dia juga tidak setuju dengan absennya Foden, mantan rekan setimnya. "Itu mengejutkan bagi saya, karena saya tahu apa yang bisa dilakukan Phil," kata bek kanan tersebut.

Tuchel pun mendapat banyak pertanyaan di konferensi pers mengenai nama-nama besar ini, termasuk Palmer. Pelatih timnas itu menjawab dengan jelas. "Dia tidak sepenting atau seberpengaruh seperti di musim-musim sebelumnya. Statistiknya memang tidak bagus, tidak cukup bagus untuk membawanya tanpa syarat."

Selain itu, Palmer juga harus absen dalam beberapa pertandingan internasional karena cedera, sesuatu yang secara tegas dipertimbangkan oleh Tuchel. "Dia beberapa kali absen karena cedera, dan ketika dia memang masuk dalam skuad, dia tidak memberikan kesan yang kami semua harapkan."

Meskipun demikian, pelatih tim nasional juga menunjukkan apresiasinya terhadap pemain yang telah 14 kali membela tim nasional ini. "Saya bisa menemukan banyak alasan untuk tetap membawanya," kata Tuchel, lalu menekankan ketenangan dan kemampuan Palmer untuk tetap tenang di momen-momen penting.

Namun, konsistensi lah yang pada akhirnya menjadi penentu. "Untuk memanfaatkan momen-momen seperti itu, kamu harus dalam kondisi prima dan memiliki pengaruh di dalam tim. Dia tidak berhasil menunjukkan hal itu," kata pelatih tim nasional.