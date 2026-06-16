Thomas Tuchel berada di bawah tekanan besar: ancaman pemecatan mengintai setelah Piala Dunia bagi pelatih timnas Inggris

Thomas Tuchel berisiko dipecat sebagai pelatih timnas Inggris setelah Piala Dunia, demikian dilaporkan media Jerman BILD. Pasalnya, ada klausul kinerja yang tercantum dalam kontraknya.

Berkat klausul tersebut, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dapat memecat Tuchel tanpa ampun jika performa tim di Piala Dunia mengecewakan. The Three Lions tidak diragukan lagi menjadikan gelar juara Piala Dunia sebagai tujuan utama, sehingga tekanan yang dihadapi Tuchel sangat besar.

Namun, Mark Bullingham, ketua Asosiasi Sepak Bola Inggris, menolak memberikan rincian lebih lanjut. Menurutnya, klausul semacam itu ‘wajar’ dan selalu dimasukkan dalam setiap kontrak dengan FA.

Meski demikian, hal ini cukup menarik, mengingat federasi tersebut pada bulan Februari lalu masih menyatakan penuh kepercayaan kepada Tuchel. Saat itu, kontrak pelatih asal Jerman tersebut diperpanjang hingga pertengahan 2028.

“Kenyataannya, dia adalah pelatih top yang banyak dicari,” kata Bullingham mengenai hal tersebut. “Dan kami tahu bahwa kami memiliki seseorang yang melakukan pekerjaan luar biasa. Kami tidak bisa mengharapkan dia untuk bersantai dan menunggu bagaimana kelanjutannya.”

Tim Inggris akan memulai Piala Dunia pada Rabu malam, dengan pertandingan grup pertama melawan Kroasia. Setelah itu, mereka masih akan menghadapi Ghana dan Panama.

Tuchel sudah menghadapi masalah dalam skuad menjelang turnamen ini. Toni Livramento harus mundur karena cedera otot paha belakang. Trevoh Chalobah dipanggil sebagai pengganti, menggantikan Trent Alexander-Arnold. Baca penjelasan selengkapnya di sini.