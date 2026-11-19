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Thomas Frank membuat klaim mengejutkan bahwa publik hanya mengetahui sebagian kecil dari keadaan yang menyebabkan kepergiannya dari Tottenham. Pelatih baru Crystal Palace itu tengah bersiap menghadapi laga pertamanya bersama klub tersebut dan menggunakan konferensi pers perdananya untuk menanggapi kritik terhadap masa jabatannya yang singkat di London utara.

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Frank bicara soal dampak kepergiannya dari Tottenham

Pria Denmark berusia 53 tahun itu kembali mendampingi tim di Liga Primer akhir pekan ini, tetapi bayang-bayang masa sulitnya di Tottenham masih membayangi. Frank berbicara terus terang dalam konferensi pers menjelang laga pertamanya bersama tim barunya, Crystal Palace, melawan Coventry City. Ia mengatakan: "Kita semua punya ego. Ada yang lebih mampu mengendalikannya daripada yang lain. Saya tidak tahu apakah bagi saya ini soal para pengkritik. Ini lebih tentang apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya perbaiki, dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik."

Ia menambahkan: "Di dunia ini ada banyak orang pintar. Namun, yang menarik adalah mereka hanya tahu sepersepuluh dari kebenaran. Itu berlaku untuk sepersepuluh kebenaran di Brentford dan sepersepuluh kebenaran di Tottenham. Memang begitulah adanya. Jika Anda tidak bisa menghadapinya sebagai pelatih atau pemain, Anda seharusnya tidak berkecimpung di dunia ini."

"Anda bisa mengatakan bahwa Anda ingin semua orang menyukai Anda dan menganggap Anda yang terbaik. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan itu. Namun, begitulah sepakbola. Yang penting, saya tidak membaca apa pun. Saya tidak menggunakan media sosial. Itu mungkin cukup membantu dalam situasi ini. Saya pribadi tidak menyesali apa pun. Saya mendoakan yang terbaik bagi Tottenham dan Spurs ke depannya," jelas frank.

Kembali ke 'sirkus' bersama Crystal Palace

Setelah jeda yang diisinya dengan bepergian ke Jepang dan Australia, Frank mengakui bahwa tantangan unik di Selhurst Park membuatnya tergoda untuk kembali melatih. Crystal Palace tengah berjuang menghindari degradasi, dan mantan pelatih Brentford itu mengungkapkan bahwa keluarganya berperan penting dalam keputusannya mengakhiri masa rehat lebih cepat.

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Setelah menghabiskan beberapa bulan jauh dari tekanan kompetisi level tertinggi, ia mengatakan: "Jika Anda tidak belajar dari pekerjaan mana pun yang Anda jalani, menurut saya Anda tidak melakukan refleksi, tidak berkembang, dan tidak menjadi lebih baik. Tentu ada banyak hal yang telah saya renungkan. Detailnya akan saya sampaikan lain waktu, tetapi saya bisa mengatakan bahwa saya benar-benar telah belajar."

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"Saya sangat yakin tidak ingin melakukan apa pun pada musim panas. Saya sudah menyampaikan pernyataan bahwa saya membutuhkan lebih banyak waktu. Sejujurnya, saya bisa mengatakan bahwa saya tidak akan keberatan jika masa rehat itu berlangsung tiga, empat, lima, enam, atau tujuh bulan lebih lama. Sebab, kembali ke sirkus ini memang menyenangkan, tetapi berada di luarnya juga luar biasa menyenangkan, terutama jika Anda menikmati hidup, seperti saya."

Lampard bersiap menghadapi efek kedatangan Frank

Saat Frank bersiap menjalani laga perdananya di bangku pelatih Palace, ia akan menghadapi sosok yang sudah dikenalnya, pelatih Coventry City Frank Lampard. Pelatih Coventry itu mengakui timnya harus siap menghadapi lawan yang mendapat suntikan semangat baru. Menurutnya, sebuah tim biasanya menunjukkan peningkatan dan energi setelah berada di bawah kepemimpinan baru.

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"Secara umum, Anda mengharapkan semacam peningkatan dan energi dari kedatangan pelatih baru. Saya memperkirakan dia [Thomas Frank] akan memberi nilai tambah kepada mereka seiring waktu karena dia pelatih yang sangat bagus," kata Lampard dalam konferensi pers jelang pertandingan.