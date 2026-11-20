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Crystal Palace hampir mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk memboyong pelatih Bernardo Cueva ke jajaran staf baru Thomas Frank. Setelah Frank ditunjuk awal pekan ini, Palace bergerak cepat untuk mempertemukan kembali pelatih asal Denmark itu dengan sejumlah mantan kolega kepercayaannya semasa di Brentford.

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Palace hampir mencapai kesepakatan untuk pelatih Chelsea Cueva

Crystal Palace kian dekat dengan kesepakatan bersama Chelsea untuk menunjuk Bernardo Cueva sebagai bagian dari staf kepelatihan kepala pelatih baru Thomas Frank, menurut BBC Sport. Setelah mulai bertugas di Selhurst Park awal pekan ini dengan kontrak dua setengah tahun, Frank menjadikan reuni dengan mantan koleganya di Brentford itu sebagai prioritas utama.

Negosiasi antara kedua klub London mengenai pelepasan Cueva sudah berada pada tahap lanjut, dan kesepakatan kini dinilai sudah dekat. Jika dokumen-dokumennya rampung dalam beberapa jam mendatang, pelatih asal Meksiko itu diperkirakan mulai bertugas di tempat latihan Palace pada Kamis pagi.

Peran lebih luas di tim utama bersama Frank

Meski membangun reputasinya di sepakbola Inggris sebagai spesialis bola mati, Cueva akan mengemban tugas lebih luas di Selhurst Park. Palace berniat menjadikannya asisten pelatih tim utama, bukan membatasi tugasnya hanya pada skema bola mati.

Langkah ini mempertemukan kembali Cueva dengan Frank. Di bawah arahan Frank, ia berkembang setelah bergabung dengan Brentford sebagai ahli statistik taktik pada musim 2020-21. Mengenang kontribusi Cueva saat ia meninggalkan London barat pada 2024, direktur sepakbola Brentford Phil Giles mengatakan: "Bernardo telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bagi kami selama empat musim terakhir. Musim pertamanya berakhir dengan promosi ke Liga Primer, dan ia berperan penting dalam keberhasilan kami menjalani empat musim berturut-turut di Liga Primer."

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Raih trofi selama di Stamford Bridge

Cueva pindah ke Stamford Bridge menjelang musim 2024-25 untuk menggantikan Anthony Barry, setelah sebelumnya berpengalaman bersama klub Meksiko Guadalajara dan tim nasional Norwegia. Di Chelsea, ia menangani persiapan bola mati dan situasi saat permainan dimulai kembali, sekaligus membantu Chelsea meraih tiket Liga Champions UEFA.

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Selama bertugas di London barat, ia juga meraih trofi besar sebagai bagian dari staf kepelatihan yang menjuarai Liga Konferensi UEFA 2024-25 dan Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Kini, ia bersiap meninggalkan Stamford Bridge untuk menghadapi tantangan baru di Liga Primer bersama klub London selatan.

Frank kumpulkan kolega kepercayaan di Selhurst Park

Cueva bukan satu-satunya sosok yang sudah dikenal Frank dan akan bergabung dengan jajaran staf kepelatihan barunya di Palace. Asisten pelatih Inggris Justin Cochrane dan pelatih kebugaran Denmark Chris Haslam juga disiapkan untuk bergabung. Keduanya pernah bekerja bersama Frank di Brentford.

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Meski Tottenham Hotspur menolak upaya merekrut pelatih asal Swedia Andreas Georgson, pelatih Palace saat ini Paddy McCarthy dan pelatih kiper Andy Quy, yang juga pernah bekerja bersama Frank di Brentford, akan tetap bertugas saat Frank membentuk skuadnya untuk pertandingan-pertandingan mendatang.