Thijs Oosting membuat ayahnya, Joseph, merana dan mengantarkan PEC Zwolle meraih kemenangan dalam Derbi IJssel





















PEC Zwolle mengalahkan rivalnya, Go Ahead Eagles, pada Minggu siang di bawah arahan duet pelatih sementara Dennis van der Ree dan Maikel van der Werff. Thijs Oosting menjadi bintang bagi tim asal Zwolle itu dengan mencetak dua gol.

PEC Zwolle memutuskan memecat Henry van der Vegt setelah kalah 0-1 dari SC Cambuur pada akhir pekan lalu. Di bawah arahan duet pelatih sementara Van de Ree dan Van der Werff, penampilan Zwolle jauh lebih baik.

Meski tuan rumah mengawali laga dengan baik, Go Ahead Eagles justru unggul di MAC3Park. Umpan panjang dari belakang gagal dipotong Sherel Floranus, yang mengalami cedera saat berusaha menghalaunya.

Bola terus melaju dan Viktor Edvardsen mengirimkannya ke depan gawang. Kiper Jasper Schendelaar salah mengantisipasi bola, sehingga Stefán Ingi Sigurdarson bisa menyambarnya dari jarak dekat: 0-1.

Setelah gol pembuka itu, PEC Zwolle terus menekan. Tembakan Gilles van der Wal yang berusia 18 tahun sambil berputar melenceng tipis, sedangkan upaya Sydney van Hooijdonk melintas tipis di depan gawang.

Pada babak kedua, tuan rumah lebih beruntung dalam penyelesaian akhir. Van Hooijdonk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan bola masuk dengan indah setelah membentur sisi dalam tiang gawang: 1-1. Tak lama kemudian, Thijs Oosting membuat ayahnya, Joseph Oosting (pelatih Go Ahead), kecewa lewat tembakan keras yang menghantam bagian bawah mistar gawang.

Tak lama berselang, Oosting kembali mencetak gol indah. Ia menyambar umpan silang dari sisi kiri ke sudut atas gawang dan mencetak gol kelimanya saat menghadapi tim yang dilatih ayahnya. Menjelang akhir laga, Koen Kostons turut menyumbang gol: 4-1.

Berkat kemenangan ini, PEC Zwolle naik ke posisi ke-15. Go Ahead Eagles tetap berada di posisi kesembilan klasemen VriendenLoterij Eredivisie.