Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Thierry Henry tercengang dengan penampilan Jude Bellingham yang “tak masuk akal” saat kemenangan Real Madrid di El Clasico membuat persaingan gelar La Liga kembali terbuka lebar

Ikuti GOAL di Google

Mantan penyerang Barcelona, Thierry Henry, melontarkan pujian setinggi langit kepada Real Madrid setelah kemenangan penting 2-1 atas mantan klubnya dalam El Clasico. Pria asal Prancis itu terutama terpukau oleh penampilan Jude Bellingham. Ia menyebut dominasi pemain timnas Inggris tersebut di lini tengah benar-benar tak masuk akal.

Iklan

Henry puji permainan kompak Real Madrid

Henry mengaku sangat terkesan dengan pendekatan taktik Madrid saat meraih kemenangan krusial 2-1 di El Clasico atas mantan klubnya, Barcelona. Berbicara setelah laga besar akhir pekan itu, pria asal Prancis tersebut mengatakan kemenangan penting itu menjadi kali pertama tahun ini ia melihat Madrid bermain begitu kompak dan tangguh.

Menurut Henry, Real Madrid sangat sulit dikalahkan dalam laga tersebut. Mereka hanya memberi lawan sedikit peluang jelas, tetapi tetap sangat berbahaya lewat serangan balik. Meski secara alami berpihak kepada Barcelona, Henry tak ragu mengakui betapa mengesankannya penampilan menyeluruh klub ibu kota itu.

Penampilan Bellingham sungguh luar biasa

Meski Kylian Mbappe menjadi sorotan berkat dua gol dan penghargaan resmi Pemain Terbaik Pertandingan, Henry memberikan pujian khusus kepada pemain timnas Inggris, Bellingham. Mantan penyerang Arsenal itu terpukau oleh kontribusi menyeluruh sang gelandang dalam kemenangan penting tersebut. Berbicara kepada Betway, Henry menjelaskan betapa tinggi penilaiannya terhadap penampilan individu yang fenomenal itu.

“Ini pertama kalinya tahun ini saya melihat Real Madrid bermain seperti itu,” kata Henry. “Mereka kompak, tidak memberikan banyak peluang, sangat sulit dikalahkan, dan solid saat melakukan serangan balik.

Iklan
Iklan

“Kylian Mbappe mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, tetapi Jude Bellingham? Wow. Cara dia bermain mengingatkan saya pada pertandingan Inggris di Meksiko. Dia menahan bola, berputar melewati lawan, memancing pelanggaran, menemukan opsi umpan, atau menerobos sendiri. Saya harus memberinya banyak pujian, cara dia bermain benar-benar tidak masuk akal.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
BAR

BAR

LaLiga

31 Okt 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 Nov 2026

RMA

RMA

Mourinho menjawab para pengkritiknya

Kemenangan penting itu juga menjadi pembuktian besar bagi pelatih Mourinho, yang menghadapi tekanan dari luar menjelang laga besar tersebut. Henry mengatakan kemampuan pelatih ternama itu untuk tetap tampil di panggung terbesar sempat dipertanyakan, tetapi hasil ini menegaskan bahwa kualitas taktiknya masih terjaga.

“Salut untuk Mourinho,” tambah Henry. “Kemampuannya untuk tetap melakukannya sempat dipertanyakan, dan dia menunjukkan bahwa dia bisa. Mereka tahu mereka tak boleh kalah karena jarak sembilan poin, dengan selisih gol seperti itu, akan sangat sulit dikejar.

Iklan

“Perjalanan masih panjang. Semua orang mengira Barcelona akan sangat sulit dihentikan, tetapi inilah mengapa hal-hal seperti ini sangat sulit diprediksi. Barcelona tampil luar biasa dalam 10 pertandingan pertama, lalu tiba-tiba kalah dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tentu saja, saya akan selalu mendukung Barcelona di Spanyol dan kalah di El Clasico tidak pernah menyenangkan, tetapi saya harus mengakui kehebatan Real Madrid.”

Persaingan gelar masih sulit diprediksi

Hasil itu membuat persaingan gelar di Spanyol kembali terbuka lebar. Real Madrid saat ini berada di peringkat ketiga klasemen La Liga dengan 24 poin dari sepuluh pertandingan. Sementara itu, kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi tim asuhan Hansi Flick di liga musim ini. Meski masih memuncaki klasemen dengan 27 poin, keunggulan Barcelona atas Atletico Madrid di peringkat kedua kini tinggal dua poin.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo