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Mantan penyerang Barcelona, Thierry Henry, melontarkan pujian setinggi langit kepada Real Madrid setelah kemenangan penting 2-1 atas mantan klubnya dalam El Clasico. Pria asal Prancis itu terutama terpukau oleh penampilan Jude Bellingham. Ia menyebut dominasi pemain timnas Inggris tersebut di lini tengah benar-benar tak masuk akal.

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Henry puji permainan kompak Real Madrid

Henry mengaku sangat terkesan dengan pendekatan taktik Madrid saat meraih kemenangan krusial 2-1 di El Clasico atas mantan klubnya, Barcelona. Berbicara setelah laga besar akhir pekan itu, pria asal Prancis tersebut mengatakan kemenangan penting itu menjadi kali pertama tahun ini ia melihat Madrid bermain begitu kompak dan tangguh.

Menurut Henry, Real Madrid sangat sulit dikalahkan dalam laga tersebut. Mereka hanya memberi lawan sedikit peluang jelas, tetapi tetap sangat berbahaya lewat serangan balik. Meski secara alami berpihak kepada Barcelona, Henry tak ragu mengakui betapa mengesankannya penampilan menyeluruh klub ibu kota itu.

Penampilan Bellingham sungguh luar biasa

Meski Kylian Mbappe menjadi sorotan berkat dua gol dan penghargaan resmi Pemain Terbaik Pertandingan, Henry memberikan pujian khusus kepada pemain timnas Inggris, Bellingham. Mantan penyerang Arsenal itu terpukau oleh kontribusi menyeluruh sang gelandang dalam kemenangan penting tersebut. Berbicara kepada Betway, Henry menjelaskan betapa tinggi penilaiannya terhadap penampilan individu yang fenomenal itu.

“Ini pertama kalinya tahun ini saya melihat Real Madrid bermain seperti itu,” kata Henry. “Mereka kompak, tidak memberikan banyak peluang, sangat sulit dikalahkan, dan solid saat melakukan serangan balik.

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“Kylian Mbappe mencetak dua gol dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, tetapi Jude Bellingham? Wow. Cara dia bermain mengingatkan saya pada pertandingan Inggris di Meksiko. Dia menahan bola, berputar melewati lawan, memancing pelanggaran, menemukan opsi umpan, atau menerobos sendiri. Saya harus memberinya banyak pujian, cara dia bermain benar-benar tidak masuk akal.”

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Mourinho menjawab para pengkritiknya

Kemenangan penting itu juga menjadi pembuktian besar bagi pelatih Mourinho, yang menghadapi tekanan dari luar menjelang laga besar tersebut. Henry mengatakan kemampuan pelatih ternama itu untuk tetap tampil di panggung terbesar sempat dipertanyakan, tetapi hasil ini menegaskan bahwa kualitas taktiknya masih terjaga.

“Salut untuk Mourinho,” tambah Henry. “Kemampuannya untuk tetap melakukannya sempat dipertanyakan, dan dia menunjukkan bahwa dia bisa. Mereka tahu mereka tak boleh kalah karena jarak sembilan poin, dengan selisih gol seperti itu, akan sangat sulit dikejar.

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“Perjalanan masih panjang. Semua orang mengira Barcelona akan sangat sulit dihentikan, tetapi inilah mengapa hal-hal seperti ini sangat sulit diprediksi. Barcelona tampil luar biasa dalam 10 pertandingan pertama, lalu tiba-tiba kalah dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Tentu saja, saya akan selalu mendukung Barcelona di Spanyol dan kalah di El Clasico tidak pernah menyenangkan, tetapi saya harus mengakui kehebatan Real Madrid.”

Persaingan gelar masih sulit diprediksi

Hasil itu membuat persaingan gelar di Spanyol kembali terbuka lebar. Real Madrid saat ini berada di peringkat ketiga klasemen La Liga dengan 24 poin dari sepuluh pertandingan. Sementara itu, kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi tim asuhan Hansi Flick di liga musim ini. Meski masih memuncaki klasemen dengan 27 poin, keunggulan Barcelona atas Atletico Madrid di peringkat kedua kini tinggal dua poin.