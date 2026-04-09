Thierry Henry memberikan pendapat tegas mengenai kartu merah yang diterima Kubarsi dalam laga melawan Atlético Madrid

Mantan bintang Prancis, Thierry Henry, memberikan pendapatnya mengenai insiden pengusiran Pau Kubarsi, pemain Barcelona, dalam laga melawan Atlético Madrid, Rabu kemarin, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Juliano Simeone terjatuh saat pemain Argentina itu berhadapan satu lawan satu dengan gawang setelah bersenggolan dengan bek Barcelona, sehingga wasit Stefan Kovac awalnya memberikan kartu kuning kepada Kubarsi.

Namun, setelah meninjau tayangan ulang video, wasit mengubah keputusannya dan mengusir Kobarsi, di tengah protes dari Barcelona.

Henri mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "AS": "Tidak, tidak, tidak... Bagi saya, ini bukan kartu merah, saya minta maaf. Saya memahami aturan. Bek terakhir, mencegah peluang mencetak gol, tapi harus melihat situasinya. Bola belum sepenuhnya terkendali, sudutnya tidak ideal, dan masih ada jarak ke gawang."

Dia melanjutkan: "Apakah kita yakin dia akan mencetak gol? Saya tidak yakin. Bagi saya, itu kartu kuning, bukan merah. Karena begitu dia diusir, jalannya pertandingan berubah sepenuhnya. Dan di Liga Champions, Anda harus yakin 100%."

Legenda Arsenal itu menyimpulkan: "Saya pikir wasit terlalu terburu-buru dalam hal ini. Lamine Yamal sangat kecewa. Dia telah berusaha sekuat tenaga malam ini, dan mencoba segala yang dia bisa. Tapi mereka mengecewakannya."

Perlu dicatat bahwa Eitoraldi González, pakar wasit di surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER", menegaskan bahwa kartu merah tersebut benar.

Ahli wasit tersebut mengatakan: "Itu kartu merah, mungkin wasit tidak memiliki pandangan yang jelas di lapangan. Namun, teknologi video asisten wasit seharusnya memberinya peringatan."

