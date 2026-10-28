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Mantan penyerang tim junior São Paulo, Thierry Henry Santos Souza, menggugat klub Brasil itu dan menuntut ganti rugi hampir 5 juta real (£700.000) atas penanganan cedera-cederanya. Pemain berusia 19 tahun itu mengklaim klub kasta tertinggi tersebut mengabaikan kesehatan fisiknya saat ia mengalami sejumlah masalah cedera selama berada di akademi mereka.

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Penyerang remaja ajukan gugatan ketenagakerjaan

Henry menggugat mantan klubnya ke Pengadilan Ketenagakerjaan agar Sao Paulo dimintai pertanggungjawaban atas dugaan “kecelakaan kerja” yang dialaminya saat berada di tim usia muda, menurut ESPN Brasil. Ia bergabung dengan klub itu pada usia 13 tahun sebelum menandatangani kontrak profesional pertamanya pada usia 16 tahun pada 2023. Penyerang tersebut mengalami lima cedera terpisah yang memengaruhi lutut, paha, pergelangan kaki, tangan, dan area kemaluannya. Ia akhirnya meminta dilepas oleh klub pada Maret lalu.

Tim kuasa hukum tuduh klub lalai dalam penanganan medis

Pengacara sang remaja menuduh klub melakukan “malapraktik medis”. Mereka menunjuk kejadian pada Januari ketika pemeriksaan melalui asuransi kesehatan swasta mengungkap osteitis pubis dan edema gluteal, tetapi staf justru memasukkannya ke “program latihan pencegahan” sebelum mengizinkannya berlatih. Ia juga menuduh dokter mengizinkannya bermain tahun lalu hanya delapan hari setelah hasil tes menunjukkan defisit otot sebesar 34 persen pada otot kuadrisep kanannya.

Melalui para pengacaranya, sang pemain menyatakan: “Yang dipersoalkan di sini bukan apakah atlet itu mengalami cedera, karena klub sendiri mengakuinya secara tertulis, melainkan mengapa klub elite dengan departemen medis yang terstruktur mencatat robekan ligamen sebagai ‘tendinopati Achilles’, menyatakan cedera telah pulih sebelum benar-benar sembuh, dan menangani osteitis pubis dengan ‘latihan pencegahan’.”

Klausul pelepasan gambarkan potensi yang hilang

Dengan menyalahkan klub atas “kegagalan medis” yang menghambat kariernya, pemain muda itu menunjuk klausul pelepasan senilai €60 juta (360 juta real) dalam kontraknya pada 2023. Tim kuasa hukumnya menegaskan: “Kontrak itu menunjukkan gambaran klub sendiri tentang sang atlet: seorang penyerang setinggi 1,93 meter dengan klausul pelepasan untuk klub luar negeri senilai €60 juta dan skala gaji yang terkait dengan promosinya ke tim utama. Itulah jalur karier yang terganggu akibat penanganan medis tersebut.”

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Total tuntutan resminya mencapai 4.247.291,80 real untuk menutupi pendapatan yang hilang, hak cuti yang belum dibayar, ganti rugi immateriil, penalti kontrak, serta biaya medis yang sudah dan akan dikeluarkan. Jumlah itu mendekati 5 juta real setelah ditambah biaya hukum sebesar 15 persen. Namun, sumber-sumber di akademi Cotia mengklaim sang penyerang kurang berdedikasi, kurang memiliki etos kerja, dan kurang berkomitmen setelah memperpanjang kontraknya, sehingga para pelatih secara bertahap tidak lagi memainkannya.

Pertandingan berikutnya BAH Serie A 20.30 SAP

Klub besar Brasil tunggu pemberitahuan resmi

Sao Paulo belum secara resmi menerima dokumen pengadilan dan secara formal belum mengetahui tuduhan spesifik yang ditujukan kepada staf medisnya. Para petinggi klub berniat menelaah berkas perkara secara menyeluruh setelah menerima pemberitahuan, sebelum mengeluarkan pernyataan publik mengenai sengketa tersebut. Putusan Pengadilan Ketenagakerjaan atas rekam medis sang penyerang akan menentukan apakah klub Brasil itu harus membayar ganti rugi besar dengan nilai enam digit.