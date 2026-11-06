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FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Thierno Barry jadi bintang utama! Striker Everton kirim peringatan kepada Erling Haaland saat tim asuhan Moyes mengatasi ancaman Coventry dan melanjutkan rentetan kemenangan mengesankan

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Thierno Barry melanjutkan perkembangan pesatnya sebagai ujung tombak baru Everton dengan mencetak dua gol dalam waktu berdekatan untuk mengantar timnya meraih kemenangan -3-1 atas Coventry City pada Jumat malam. Hasil itu membawa Everton naik ke peringkat kelima Liga Primer Inggris, sekaligus menutup pekan ketika David Moyes mencapai tonggak bersejarah dalam karier kepelatihannya di kubu biru Merseyside.

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Barry bersinar saat Everton melesat ke lima besar

Kebangkitan Everton belum menunjukkan tanda-tanda melambat di Hill Dickinson Stadium, meski awal yang lesu membuat mereka tertinggal akibat gol Yann Gboho pada awal babak kedua. Namun, Barry menjadi pusat perhatian dengan membalikkan keadaan lewat dua gol dalam rentang lima menit yang berlangsung sengit, sekaligus melanjutkan performa individunya yang luar biasa. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Everton di semua kompetisi. Dalam rangkaian itu, mereka dua kali mengalahkan Newcastle sebelum melewati laga sulit melawan Coventry yang tampil gigih.

Kemenangan tersebut memiliki arti tambahan bagi David Moyes, yang resmi menyamai rekor 592 pertandingan sebagai pelatih Everton milik Harry Catterick yang telah bertahan lama. Jika warisan Catterick ditandai dengan trofi-trofi bergengsi, Moyes kini memimpin kebangkitan Everton yang membawa mereka naik melewati rivalnya, Liverpool, di klasemen. Timnya mencapai hasil terbaru ini meski masih tanpa Jack Grealish, yang tetap absen setelah melakukan pelanggaran disiplin. Hal itu menunjukkan bahwa sistem taktik Moyes tetap berjalan sangat baik terlepas dari masalah yang menyangkut pemain tertentu.

Moyes beri peringatan kepada Haaland setelah Barry cetak dua gol

FBL-ENG-PR-EVERTON-COVENTRYGetty Images

Sebelum pertandingan, Moyes berseloroh bahwa andalan Manchester City itu "seharusnya khawatir" menghadapi persaingan untuk menjadi penyelesai peluang paling tajam di Liga Primer. Meski perbandingan semacam itu kerap mengundang sorotan, produktivitas Barry kini semakin sulit diabaikan. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 10 gol di semua kompetisi musim ini, hanya kalah dari Erling Haaland dalam daftar pencetak gol di antara para pemain kasta tertinggi Inggris. Ini merupakan perubahan luar biasa bagi pemain yang kesulitan dalam musim debutnya setelah didatangkan dari Villarreal.

Gol pertama Barry malam itu tercipta pada menit ke-56 ketika ia melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Vitaliy Mykolenko, lalu melepaskan sundulan keras yang menaklukkan Carl Rushworth. Hanya lima menit kemudian, pemain asal Prancis itu menunjukkan naluri mencetak golnya dengan menyambar bola muntah untuk membawa Everton unggul, meski gol tersebut memicu kontroversi. Walaupun Coventry memprotes kemungkinan adanya handball dalam proses terjadinya gol, VAR menyatakan gol itu sah. Pengaruh Barry tidak terbatas pada gol-golnya sendiri. Ia kemudian memberi umpan kepada Kiernan Dewsbury-Hall, yang memastikan kemenangan lewat penyelesaian akurat dari sudut sempit.

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Lampard frustrasi akibat kontroversi VAR

Bagi pelatih Coventry Frank Lampard, kepulangannya ke mantan klubnya berakhir dengan kekecewaan menyusul sejumlah keputusan wasit yang diperdebatkan. Tim tamu merasa dirugikan pada babak pertama ketika James Tarkowski tampak menarik rambut Caleb Yirenkyi di dalam kotak penalti, tetapi insiden itu tidak berujung hukuman. Frustrasi Lampard semakin bertambah pada awal babak kedua ketika pelanggaran Mykolenko terhadap Taiwo Awoniyi dinilai terjadi tepat di luar kotak penalti. Keputusan itu menggagalkan peluang Coventry mendapat penalti yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Hasil tersebut membuat Coventry berada di posisi ke-16 setelah menelan tiga kekalahan dalam empat laga terakhir.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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