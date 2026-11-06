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Thierno Barry melanjutkan perkembangan pesatnya sebagai ujung tombak baru Everton dengan mencetak dua gol dalam waktu berdekatan untuk mengantar timnya meraih kemenangan -3-1 atas Coventry City pada Jumat malam. Hasil itu membawa Everton naik ke peringkat kelima Liga Primer Inggris, sekaligus menutup pekan ketika David Moyes mencapai tonggak bersejarah dalam karier kepelatihannya di kubu biru Merseyside.

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Barry bersinar saat Everton melesat ke lima besar

Kebangkitan Everton belum menunjukkan tanda-tanda melambat di Hill Dickinson Stadium, meski awal yang lesu membuat mereka tertinggal akibat gol Yann Gboho pada awal babak kedua. Namun, Barry menjadi pusat perhatian dengan membalikkan keadaan lewat dua gol dalam rentang lima menit yang berlangsung sengit, sekaligus melanjutkan performa individunya yang luar biasa. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Everton di semua kompetisi. Dalam rangkaian itu, mereka dua kali mengalahkan Newcastle sebelum melewati laga sulit melawan Coventry yang tampil gigih.

Kemenangan tersebut memiliki arti tambahan bagi David Moyes, yang resmi menyamai rekor 592 pertandingan sebagai pelatih Everton milik Harry Catterick yang telah bertahan lama. Jika warisan Catterick ditandai dengan trofi-trofi bergengsi, Moyes kini memimpin kebangkitan Everton yang membawa mereka naik melewati rivalnya, Liverpool, di klasemen. Timnya mencapai hasil terbaru ini meski masih tanpa Jack Grealish, yang tetap absen setelah melakukan pelanggaran disiplin. Hal itu menunjukkan bahwa sistem taktik Moyes tetap berjalan sangat baik terlepas dari masalah yang menyangkut pemain tertentu.

Moyes beri peringatan kepada Haaland setelah Barry cetak dua gol

Getty Images

Sebelum pertandingan, Moyes berseloroh bahwa andalan Manchester City itu "seharusnya khawatir" menghadapi persaingan untuk menjadi penyelesai peluang paling tajam di Liga Primer. Meski perbandingan semacam itu kerap mengundang sorotan, produktivitas Barry kini semakin sulit diabaikan. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 10 gol di semua kompetisi musim ini, hanya kalah dari Erling Haaland dalam daftar pencetak gol di antara para pemain kasta tertinggi Inggris. Ini merupakan perubahan luar biasa bagi pemain yang kesulitan dalam musim debutnya setelah didatangkan dari Villarreal.

Gol pertama Barry malam itu tercipta pada menit ke-56 ketika ia melompat paling tinggi untuk menyambut umpan silang Vitaliy Mykolenko, lalu melepaskan sundulan keras yang menaklukkan Carl Rushworth. Hanya lima menit kemudian, pemain asal Prancis itu menunjukkan naluri mencetak golnya dengan menyambar bola muntah untuk membawa Everton unggul, meski gol tersebut memicu kontroversi. Walaupun Coventry memprotes kemungkinan adanya handball dalam proses terjadinya gol, VAR menyatakan gol itu sah. Pengaruh Barry tidak terbatas pada gol-golnya sendiri. Ia kemudian memberi umpan kepada Kiernan Dewsbury-Hall, yang memastikan kemenangan lewat penyelesaian akurat dari sudut sempit.

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Lampard frustrasi akibat kontroversi VAR

Bagi pelatih Coventry Frank Lampard, kepulangannya ke mantan klubnya berakhir dengan kekecewaan menyusul sejumlah keputusan wasit yang diperdebatkan. Tim tamu merasa dirugikan pada babak pertama ketika James Tarkowski tampak menarik rambut Caleb Yirenkyi di dalam kotak penalti, tetapi insiden itu tidak berujung hukuman. Frustrasi Lampard semakin bertambah pada awal babak kedua ketika pelanggaran Mykolenko terhadap Taiwo Awoniyi dinilai terjadi tepat di luar kotak penalti. Keputusan itu menggagalkan peluang Coventry mendapat penalti yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Hasil tersebut membuat Coventry berada di posisi ke-16 setelah menelan tiga kekalahan dalam empat laga terakhir.