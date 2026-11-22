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Thibaut Courtois memuji dampak arahan Jose Mourinho saat jeda dalam kemenangan 2-1 Real Madrid atas Celta Vigo yang diraih dengan susah payah. Kiper asal Belgia itu melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga peluang timnya sebelum kebangkitan di penghujung laga memastikan tiga poin di Santiago Bernabeu.

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Arahan Mourinho mengubah permainan Madrid

Madrid tampak akan meraih hasil mengecewakan setelah tertinggal akibat gol cepat Pablo Duran. Namun, tuan rumah tampil dengan intensitas lebih tinggi selepas jeda. Jude Bellingham kemudian menyamakan kedudukan sebelum Carlos Espi mencetak gol kemenangan dramatis di penghujung laga . Courtois menegaskan bahwa perubahan penampilan itu berkaitan langsung dengan instruksi sang pelatih saat jeda.

"Arahan Mou saat jeda adalah kuncinya. Pada babak pertama, kami tidak bermain seperti biasanya. Kami tidak berlari dan tidak melakukan hal-hal mendasar dalam sepakbola. Mereka mencetak gol cepat ke gawang kami, lalu kami kesulitan menciptakan peluang dan tidak bermain bagus," jelas kiper asal Belgia itu, seperti dikutip Mundo Deportivo. "Pada babak kedua, kami bermain lebih baik, lebih banyak berlari, dan melakukan segalanya dengan lebih baik. Kami mencetak gol pertama, dan saat itu saya tidak ragu kami akan membalikkan keadaan, terutama ketika saya melihat Carles masuk. Dia adalah pembawa keberuntungan kami di lini depan dan Vini mengirim umpan silang yang bagus untuknya."

Courtois kembali membuktikan kualitasnya

Meski para penyerang menjadi sorotan berkat kebangkitan Madrid, Courtois bisa dibilang merupakan pemain terpenting di lapangan saat timnya kesulitan. Ia melakukan penyelamatan gemilang ketika skor masih 1-0 untuk mencegah Celta menggandakan keunggulan, sebuah aksi yang menjadi titik balik pertandingan. Kiper asal Belgia itu menjelaskan proses pengambilan keputusannya dalam penyelamatan tersebut: ia mengantisipasi umpan mendatar dan memperlebar jangkauan tubuhnya semaksimal mungkin untuk menahan tembakan yang mengarah ke gawang.

"Saat melakukan penyelamatan pada kedudukan 0-1, saya mengantisipasinya dengan baik. Saya menunggu umpan mendatar dan memperlebar jangkauan tubuh saya. Pada penyelamatan kedua, saya melihat Duran akan menembak dan saya sudah siap. Itu penting karena 30 detik kemudian gol penyeimbang tercipta. Keduanya penyelamatan penting dan untuk itulah saya berada di sini," ujar mantan pemain Chelsea tersebut.

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Bellingham dan Espi menuai pujian

Kemenangan itu juga diwarnai penampilan apik Bellingham, yang terus menjadi sosok penting bagi Madrid. Courtois memuji kontribusi pemain Inggris tersebut, terutama kekuatan serta kemampuannya membawa bola ke depan yang berperan penting musim ini. "Jude bermain sangat baik dan memberikan kontribusi besar. Dia sangat kuat, piawai menggiring bola, maju ke depan, dan menembak. Musimnya berjalan luar biasa dan dia harus mempertahankannya," katanya.

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Sang kiper juga membahas perbedaan karakter rekan-rekannya di lini serang, khususnya dengan membandingkan kehadiran Espi, pencetak gol kemenangan, dengan Kylian Mbappe. "Espi memberi kami kehadiran di depan. Dia tinggi, kuat, dan tahu di mana harus berada. Dia penyerang murni. Memang benar Kylian tidak terlalu sering berada di kotak penalti, mereka tidak terlalu suka berada di sana dan lebih sering muncul di tepinya. Ketika Carles masuk, dia memberi kami kehadiran di depan dan kami tahu kami bisa mengirim umpan silang," kata Courtois mengenai variasi taktik yang tersedia.

Suporter turut berperan di benteng Bernabeu

Suasana di Bernabeu sempat menegangkan, dengan sebagian penonton menunjukkan kekecewaan pada babak pertama. Courtois mengakui para suporter berhak kecewa dengan penampilan awal Madrid, tetapi menekankan pentingnya dukungan mereka ketika tim mulai bangkit. Ia yakin stadion yang bersatu mendukung timnya membuat tim tamu sangat sulit membawa pulang poin dari ibu kota Spanyol.

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"Para suporter mendukung kami. Memang pada satu titik mereka kecewa, tetapi itu bisa dimengerti karena kami tidak bermain bagus. Sulit bagi lawan jika para suporter mendukung kami. Kami ingin terus menang," pungkasnya.