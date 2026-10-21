Meski Thibaut Courtois absen dari timnas Belgia saat Mark van Bommel menjalani debut sebagai pelatih, pintu untuk kembali terbuka lebar baginya. Namun, belum tentu Courtois langsung menjadi kiper utama lagi.

Hal itu terlihat dari pernyataan kiper berusia 34 tahun tersebut kepada DAZN. "Saya sempat berpikir untuk pensiun dari timnas setelah Piala Dunia. Namun, harus saya akui bahwa Piala Dunia ini adalah salah satu turnamen terindah yang pernah saya jalani bersama timnas Belgia. Skuadnya luar biasa."

Dengan demikian, Courtois masih menjadi pemain timnas, meski melewatkan jeda internasional terakhir. Kiper Belgia itu membutuhkan waktu untuk mengistirahatkan tubuhnya dan memilih tidak tampil dalam pertandingan Nations League melawan Prancis, Italia, dan Turki. "Saya sudah menyampaikan bahwa saya ingin beristirahat," kata Courtois.

"Menurut saya, jeda internasional pertama itu sangat padat. Dari yang saya dengar dari para pemain, mereka juga merasakannya. Setelah itu, Anda harus langsung kembali ke klub dan pertandingan datang silih berganti. Italia, Prancis, Turki... Itu pertandingan-pertandingan sulit. Saat itu, jadwalnya sedikit terlalu berat, apalagi saya mengalami dua cedera otot dalam waktu singkat. Di sini saya mendapat waktu istirahat selama sepekan dan bisa memulihkan tenaga."

Menurut Courtois, hal itu sama sekali bukan masalah bagi Van Bommel. "Dia sudah menegaskan bahwa ketidakhadiran saya bukan masalah. Senne (Lammens, red.) dan Maarten (Vandevoordt, red.) tampil bagus. Jika saya kembali untuk pertandingan kualifikasi Piala Eropa, dialah yang akan memutuskan siapa yang ingin diturunkan."

Courtois tidak serta-merta menganggap dirinya akan langsung menjadi pilihan utama saat kembali. "Saya tidak pernah datang ke timnas dengan harapan pasti bermain. Tentu saya tahu kemampuan saya dan sadar bisa berperan penting. Namun, persaingan selalu baik."

"Tidak ada yang perlu menjamin tempat saya di susunan pemain inti. Jika Senne Lammens, Maarten Vandevoordt, atau Mike Penders tampil bagus dan dia lebih memilih memainkan mereka, saya tidak keberatan. Yang jelas, Belgia tidak kekurangan kiper," pungkasnya.