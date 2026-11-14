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Kiper Real Madrid Thibaut Courtois ingin memperluas portofolio bisnisnya yang terus berkembang dengan mengajukan tawaran untuk mengambil alih klub Serie C, Reggiana. Dana investasi milik pemain timnas Belgia itu, NXTPLAY Capital, telah mengajukan proposal untuk membeli 100 persen saham klub Italia tersebut.

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Courtois Siapkan Tawaran Akuisisi Klub Italia

Courtois bisa segera menjadi pemilik sebuah klub sepakbola Italia. Dana investasinya, NXTPLAY Capital, telah resmi mengajukan tawaran untuk membeli klub Serie C, Reggiana. Menurut sejumlah laporan di Italia, termasuk dari Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport, dana tersebut telah menyampaikan proposal resmi. Target ambisiusnya adalah mengakuisisi 100 persen saham klub dan mengambil alih kendali sepenuhnya.

Langkah ini menandai kiprah besar kiper veteran tersebut dalam kepemilikan klub olahraga. Ia aktif berupaya memperluas pengaruh bisnisnya sembari melanjutkan karier bermainnya di Spanyol.

Membangun Klub untuk Masyarakat Setempat

Courtois mendirikan NXTPLAY Capital bersama mitra bisnisnya, Gonzalo Vila, pada 2025. Dana investasi swasta itu berfokus pada investasi strategis di bidang olahraga, media, teknologi, dan merek konsumen.

Bintang Madrid tersebut telah memaparkan visi yang jelas untuk klub Italia itu dan menjanjikan keterlibatan erat dengan masyarakat setempat. "Kami ingin membangun sesuatu yang bisa dibanggakan masyarakat Reggio Emilia: ambisius di lapangan, dekat dengan masyarakat, dan dibangun untuk bertahan lama," jelas Courtois.

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Pengembangan talenta lokal juga menjadi prioritas utama proyek baru di Italia tersebut. "Menyediakan lingkungan yang tepat bagi para pemain muda untuk berkembang akan menjadi inti dari semua yang kami lakukan," tambahnya.

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Memperluas Portofolio Klub Olahraga

Jika akuisisi ini berhasil, Reggiana bukan klub sepakbola pertama dalam portofolio NXTPLAY Capital yang terus berkembang. Dana tersebut sudah memiliki investasi strategis di klub-klub Eropa lainnya.

Saat ini, NXTPLAY Capital memiliki saham di klub Prancis Le Mans FC dan klub Belgia KRC Genk. Courtois dan Vila aktif memanfaatkan investasi strategis tersebut untuk membangun jaringan klub yang lebih luas.

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Menambahkan klub Italia bersejarah ke dalam jaringan itu menunjukkan keseriusan sang kiper Belgia. Reggiana saat ini berlaga di Serie C, tetapi dukungan finansial baru bisa membantu mereka berkembang.

Menanti Tawaran Resmi yang Mengikat

Meski Courtois dan para mitranya jelas berminat, status pasti negosiasi akuisisi ini masih sedikit belum jelas. Pemilik Reggiana saat ini, Romano Amadei, telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai situasi penjualan klub.

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Amadei mengonfirmasi bahwa meski NXTPLAY Capital sangat berminat, jajaran pengurus klub saat ini belum menerima tawaran yang sepenuhnya mengikat untuk membeli klub tersebut. Pimpinan klub Italia itu mengambil langkah dengan hati-hati.