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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Thibaut Courtois incar akuisisi mengejutkan klub Italia seiring perluasan kerajaan bisnisnya

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Kiper Real Madrid Thibaut Courtois ingin memperluas portofolio bisnisnya yang terus berkembang dengan mengajukan tawaran untuk mengambil alih klub Serie C, Reggiana. Dana investasi milik pemain timnas Belgia itu, NXTPLAY Capital, telah mengajukan proposal untuk membeli 100 persen saham klub Italia tersebut.

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Courtois Siapkan Tawaran Akuisisi Klub Italia

Courtois bisa segera menjadi pemilik sebuah klub sepakbola Italia. Dana investasinya, NXTPLAY Capital, telah resmi mengajukan tawaran untuk membeli klub Serie C, Reggiana. Menurut sejumlah laporan di Italia, termasuk dari Sky Sport Italia dan La Gazzetta dello Sport, dana tersebut telah menyampaikan proposal resmi. Target ambisiusnya adalah mengakuisisi 100 persen saham klub dan mengambil alih kendali sepenuhnya.

Langkah ini menandai kiprah besar kiper veteran tersebut dalam kepemilikan klub olahraga. Ia aktif berupaya memperluas pengaruh bisnisnya sembari melanjutkan karier bermainnya di Spanyol.

Membangun Klub untuk Masyarakat Setempat

Courtois mendirikan NXTPLAY Capital bersama mitra bisnisnya, Gonzalo Vila, pada 2025. Dana investasi swasta itu berfokus pada investasi strategis di bidang olahraga, media, teknologi, dan merek konsumen.

Bintang Madrid tersebut telah memaparkan visi yang jelas untuk klub Italia itu dan menjanjikan keterlibatan erat dengan masyarakat setempat. "Kami ingin membangun sesuatu yang bisa dibanggakan masyarakat Reggio Emilia: ambisius di lapangan, dekat dengan masyarakat, dan dibangun untuk bertahan lama," jelas Courtois.

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Pengembangan talenta lokal juga menjadi prioritas utama proyek baru di Italia tersebut. "Menyediakan lingkungan yang tepat bagi para pemain muda untuk berkembang akan menjadi inti dari semua yang kami lakukan," tambahnya.

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Memperluas Portofolio Klub Olahraga

Jika akuisisi ini berhasil, Reggiana bukan klub sepakbola pertama dalam portofolio NXTPLAY Capital yang terus berkembang. Dana tersebut sudah memiliki investasi strategis di klub-klub Eropa lainnya.

Saat ini, NXTPLAY Capital memiliki saham di klub Prancis Le Mans FC dan klub Belgia KRC Genk. Courtois dan Vila aktif memanfaatkan investasi strategis tersebut untuk membangun jaringan klub yang lebih luas.

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Menambahkan klub Italia bersejarah ke dalam jaringan itu menunjukkan keseriusan sang kiper Belgia. Reggiana saat ini berlaga di Serie C, tetapi dukungan finansial baru bisa membantu mereka berkembang.

Menanti Tawaran Resmi yang Mengikat

Meski Courtois dan para mitranya jelas berminat, status pasti negosiasi akuisisi ini masih sedikit belum jelas. Pemilik Reggiana saat ini, Romano Amadei, telah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai situasi penjualan klub.

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Amadei mengonfirmasi bahwa meski NXTPLAY Capital sangat berminat, jajaran pengurus klub saat ini belum menerima tawaran yang sepenuhnya mengikat untuk membeli klub tersebut. Pimpinan klub Italia itu mengambil langkah dengan hati-hati.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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