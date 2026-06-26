Thiao: Menang 5-0 atas Irak?.. Nasib kita tidak ada di tangan kita sendiri

Bab Thiaw, pelatih tim nasional Senegal, menyatakan kepuasannya atas penampilan para pemainnya dalam kemenangan telak atas Irak (5-0), pada pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa timnya telah memenuhi target meskipun nasib mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri.

Dalam pernyataannya setelah pertandingan, Thiaw menjelaskan bahwa tim nasional Senegal “menampilkan permainan yang seimbang dan berhasil mengendalikan ritme pertandingan setelah awal yang sulit melawan lawan yang berjuang untuk bertahan”, sambil menyoroti bahwa skor telak tersebut merupakan hasil dari kedisiplinan dan ketenangan dalam menghadapi jalannya pertandingan.

Meskipun meraih kemenangan, Senegal mengakhiri perjalanan mereka di Grup 9 di posisi ketiga dengan raihan 3 poin, sehingga harus menunggu hasil dari grup-grup lain yang akan menentukan apakah mereka akan mendapatkan salah satu tiket lolos yang diperuntukkan bagi tim-tim peringkat ketiga terbaik.