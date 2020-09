Thiago Silva Debut Di Chelsea, Frank Lampard: Dia Tak Bisa Bahasa Inggris

Manajer , Frank Lampard, memuji performa bek veteran, Thiago Silva (36 tahun), dalam debutnya bersama The Blues.

Silva diturunkan sebagai starter dalam kemenangan Chelsea dengan skor 6-0 atas klub League One, Barnsley, pada putaran ketiga Piala Liga Inggris di Stamford Bridge, Kamis (24/9) dini hari WIB.

Gol Chelsea masing-masing dicetak oleh Tammy Abraham (19’), Kai Havertz (28’, 55’, 65’), Ross Barkley (49’), serta Olivier Giroud (83’).

Silva sukses menjaga pertahanan Chelsea dengan baik. Bek asal Brasil itu tampil 61 menit sebelum ditarik keluar dan digantikan oleh Kurt Zouma.

“Ya, kami antusias menyambut Silva karena dia baru berlatih sepekan. Itu 60 menit yang sempurna untuknya malam ini,” ucap Lampard selepas pertandingan.

“Dia akan menunjukkan kualitas yang dia miliki. Tentu, dia juga akan menjadi lebih bugar dan lebih baik. Dia memberikan pengaruh di ruang ganti dan di lapangan sebagai seorang pemimpin dan dengan otoritas untuk membimbing pemain lain.”

Love this from @tsilva3!!! His trying to learn English. pic.twitter.com/4bIKOKJiOq