Thiab menyerang Inzaghi: Satu pemain saja yang menghancurkan sistemmu!

Tarek Diab, mantan pemain Al-Ahli Jeddah asal Tunisia, melontarkan kritik tajam kepada Simone Inzaghi, pelatih Al-Hilal, setelah timnya bermain imbang 2-2 melawan Al-Taawoun pada Sabtu kemarin dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen. Ia mengkritik keras gaya permainan tim dan dampak hasil imbang ini terhadap persaingan perebutan gelar juara.

Dengan hasil ini, Al-Hilal kehilangan dua poin lagi dalam perburuan gelar, sehingga mengumpulkan 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli Jeddah di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr.

Dalam pernyataannya melalui jaringan saluran "Thamaniya" Saudi, Thiab mengatakan: "Al-Hilal jelas mengalami kesulitan dalam hal performa, gaya bermain, dan kemampuan para pemain untuk membuat perbedaan."

Baca juga.. Video: Al-Faraj memprediksi juara Liga Roshen.. dan mengejutkan Al-Hilal

Dia menambahkan: "Penurunan performa tidak hanya terjadi pada pertandingan melawan Al-Taawoun, tetapi sudah terlihat bahkan sebelum jeda internasional terakhir. Al-Hilal jelas kekurangan solusi serangan, dan Inzaghi gagal menciptakan taktik baru."

Dia melanjutkan: "Tidak masuk akal jika absennya Sergej Savic begitu memengaruhi sistem Inzaghi, tim tampak kebingungan tanpa pemain Serbia itu dan tidak mampu menemukan solusi."

Dhiab menegaskan bahwa pemain Brasil Malcom de Oliveira adalah satu-satunya pengecualian dalam pertandingan kemarin, sambil menjelaskan: "Dia memiliki solusi dan kemampuan untuk mengambil keputusan, berbeda dengan pemain lainnya."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Kerja samanya bagus, dan dia mampu memanfaatkan ruang di belakang Al-Hilal serta umpan silang dan hal-hal lain yang memberinya kemenangan."







