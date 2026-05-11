Theo Janssen terkejut mendengar wawancara Robin van Persie: “Kalau begitu, Feyenoord punya masalah besar!”

Theo Janssen menyaksikan wawancara Robin van Persie setelah pertandingan Feyenoord melawan AZ (1-1) dengan rasa heran yang semakin mendalam. Pelatih tim asal Rotterdam itu mengatakan bahwa ia sudah mulai mempersiapkan berbagai hal untuk musim depan, hal yang sangat mengkhawatirkan Janssen.

“Pada akhirnya, saya—tentu saja bersama orang-orang di sekitar saya—bertanggung jawab atas staf teknis dan juga para pemain. Itulah yang saya tangani setiap hari dan di mana saya mengambil keputusan. Dan mengenai fungsi-fungsi lain, saya dilibatkan dan menjadi bagian dari semua ‘tingkatan’ tersebut,” kata Van Persie kepada ESPN.

“Untungnya, sekarang saya bisa fokus pada bagaimana susunan skuad musim depan harus terlihat. Tentu saja kami memiliki banyak pemain, tapi saya harus bersama staf saya menentukan hal itu. Saya bisa menonton pemain, mengevaluasi pemain saya sendiri…”, kata pelatih Feyenoord tersebut.

“Feyenoord sama sekali tidak membutuhkan direktur teknis baru. Mereka sudah memilikinya!”, kata Youri Mulder dengan heran saat tampil di Rondo di Ziggo Sport. “Melihat situasi Feyenoord saat ini dan peran Robin di dalamnya, ini sangat luar biasa,” kata Janssen dengan terkejut.

“Jika melihat betapa banyaknya keputusan salah yang diambil, terutama di awal musim, dan kini seorang direktur teknis pergi… Menurut saya, yang pertama harus dilakukan sekarang adalah segera menunjuk direktur teknis untuk menyusun skuad musim depan. Bukankah itu tidak bisa begitu saja dibebankan ke pundak pelatih? Itu akan menjadi masalah besar,” kata Janssen dengan nada kesal.

Sementara itu, menurut laporan terbaru, Feyenoord hampir merekrut Robert Eenhoorn sebagai direktur umum dan Dévy Rigaux sebagai direktur teknis. Pihak manajemen klub dilaporkan berharap dapat mempercepat negosiasi dalam beberapa hari ke depan.

“Ya, aku kenal dia,” kata Mulder tentang Rigaux, yang saat ini terikat kontrak dengan Club Brugge. “Dia pemain yang bagus. Rigaux juga tipe pemain yang bisa menunjukkan kemampuannya saat bermain dalam tim yang lebih besar.”