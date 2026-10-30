Theo Janssen Sindir Heracles Almelo Usai Kejutan De Treffers di Piala Belanda

Theo Janssen berhasil memotivasi De Treffers secara maksimal saat menghadapi Heracles Almelo pada putaran pertama Piala KNVB Eurojackpot. Pelatih yang meraih kemenangan itu tahu timnya berpeluang membuat kejutan begitu melihat susunan pemain tim tamu.

"Ketika melihat susunan pemain itu, saya tahu pertandingan ini mungkin bisa dimenangi," kata Janssen seusai laga kepada ESPN. "Kalau mereka melakukan delapan perubahan, berarti Heracles tidak menganggap kami serius. Itu memacu semangat para pemain saya."

"Para pemain yang tadi turun ke lapangan tidak terbiasa bermain bersama. Dalam latihan, mereka terkadang bermain bersama saat sesi sebelas lawan sebelas, tetapi tidak pernah dalam pertandingan," ujar Janssen. Ia melihat Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust, dan Jean-Paul N'Djoli termasuk pemain yang duduk di bangku cadangan Heracles.

"Jangan meremehkan kami," lanjut pelatih tim amatir itu. "Kami punya tim yang luar biasa dan kami kembali menunjukkannya malam ini. Taktiknya jelas, para pemain tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kami juga punya pemain-pemain yang menarik, seperti yang terlihat hari ini."

Vincent Heilmann, pelatih Heracles, menegaskan timnya datang ke Groesbeek dengan niat serius. "Mereka memang pemain yang belakangan ini mendapat menit bermain lebih sedikit. Namun, kami tidak berjudi di sini. Kalau saya harus memainkan pertandingan ini lagi, saya akan kembali memasang pemain-pemain yang sama sejak awal."

"Itu memang cara pandang khas Belanda terhadap situasi ini," kata pelatih yang kalah itu menanggapi kritik yang ditujukan kepadanya. "Saya juga paham Theo memanfaatkan hal ini. Dia melakukannya dengan baik dan cerdas. Namun, menurut saya, itu tidak ada kaitannya dengan hasil pertandingan. Para pemain yang saya turunkan cukup bagus untuk memenangi laga ini."

Karena itu, Heilmann menolak menggunakan istilah "tim lapis kedua". "Sebab, istilah itu tidak adil bagi para pemain. Jika kartu merah (untuk Mario Borac, redaksi) tidak terjadi, saya sungguh yakin kami cukup kuat secara fisik untuk tetap meraih kemenangan. Kami seharusnya mencetak gol dalam 55 menit pertama. Dalam hal itu, saya mengkritik permainan menyerang kami."