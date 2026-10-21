Theo Janssen menilai Feyenoord tidak berlama-lama meratapi kepergian Ayase Ueda. Ia menyampaikan hal itu di Ziggo Sport menjelang laga Liga Champions antara Real Betis dan Feyenoord.

Menurut sang analis, hal itu tidak lepas dari pesatnya perkembangan Nacho Ferri. Pemain asal Spanyol berusia 22 tahun itu didatangkan dari KVC Westerlo dengan biaya transfer 9 juta euro. Ia sempat kesulitan pada awal kiprahnya di Rotterdam, tetapi kini mulai tampil apik.

"Harus saya akui, Ferri juga bermain cukup bagus," jawab Janssen ketika ditanya apakah Feyenoord sudah merindukan Ueda. Pemain asal Jepang itu pindah ke Lille OSC pada saat-saat terakhir musim panas lalu dengan biaya transfer 15 juta euro.

"Ferri memang tipe pemain yang berbeda dari Ueda, yang lebih banyak berada di kotak penalti," lanjut Janssen. "Ferri juga kuat secara fisik, banyak berlari, dan bekerja sangat keras. Ia banyak melakukan pergerakan tanpa bola, jadi keduanya benar-benar tipe pemain yang berbeda."

"Ferri sangat cocok dengan permainan Feyenoord saat ini. Jadi, tidak, Feyenoord tidak merindukan Ueda," simpul Janssen.

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Sejauh ini, Ferri telah mencetak enam gol dalam delapan penampilan Eredivisie bersama Feyenoord. Jumlah itu membuatnya saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama di kompetisi tersebut.

Di Liga Champions, Ferri masih menunggu gol pertamanya. Saat bertandang ke markas FC Barcelona (5-1), ia sempat mengira telah mencetak gol, tetapi golnya kemudian dianulir setelah intervensi VAR. Pada Rabu malam, Ferri kembali berkesempatan mencobanya di Spanyol, kali ini melawan Real Betis.