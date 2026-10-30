Sebastiaan van Bakel memuji Theo Janssen. Menurut pencetak gol penentu kemenangan dalam pertandingan Piala Belanda melawan Heracles Almelo itu, pelatih asal Arnhem tersebut mampu memaksimalkan potensi skuad De Treffers.

"Tentu saja dia kuat secara taktik, tetapi pelatih ini juga sangat piawai mengelola pemain. Kekuatannya adalah kemampuannya membentuk tim yang solid," kata Van Bakel tak lama setelah kejutan di Piala Belanda itu dalam wawancara dengan Voetbal International.

Menurut penyerang berusia 25 tahun asal Vlijmen itu, sistem yang diterapkan Janssen sangat cocok untuk De Treffers. "Kombinasi itulah yang membawa kami sejauh ini. Kami merasa nyaman bersama Theo dan hasil yang kami raih juga bagus."

Janssen membawa ketenangan dan tidak pernah bertindak aneh di tepi lapangan, demikian penilaian Van Bakel. "Dia sangat tenang. Selama pertandingan, Anda hampir tidak pernah mendengar suaranya. Saat jeda, dia menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki, lalu pada babak kedua dia kembali duduk tenang di kursinya."

Van Bakel sendiri mendapat pujian dari Bram van Polen, yang menganalisis kejutan De Treffers di Piala Belanda dalam Voetbalpraat. "Menurut saya, dia pemain yang menarik. Saya tidak begitu tahu alasannya. Dia mampu menusuk ke ruang di belakang pertahanan dan punya kecepatan tinggi."

Di mata Van Polen, pahlawan klub amatir itu "agak nyentrik". "Itu murni perasaan saya, karena saya tidak mengenalnya. Namun, saya selalu menyukai pemain yang punya sisi nyentrik. Yang tidak mudah ditebak. Saya merasa Van Bakel bisa bermain di Keuken Kampioen Divisie. Dia punya sesuatu, jadi wajar jika Anda berpikir dia bisa naik satu tingkat."

Van Bakel memiliki pengalaman di sepak bola profesional. Dari 2020 hingga 2024, penyerang itu terikat kontrak dengan FC Den Bosch. Kiprahnya di Brabant tidak sepenuhnya sukses karena ia hanya mencetak tujuh gol dalam 77 pertandingan.