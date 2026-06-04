Theo Janssen melihat, selain Jorrel Hato, ada satu lagi pemain timnas Belanda yang melakukan kesalahan saat gol Aljazair tercipta

Tim nasional Belanda secara mengejutkan menelan kekalahan pada Rabu malam dalam laga perpisahan melawan Aljazair: 0-1. Jorrel Hato mendapat banyak kritikan atas perannya dalam gol tunggal pertandingan tersebut, namun menurut Theo Janssen, Quinten Timber juga tidak luput dari kritik.

Anis Hadj Moussa menentukan hasil pertandingan menjelang akhir waktu, dengan cara khasnya berputar ke dalam dan melepaskan tendangan kaki kiri ke sudut jauh. Terutama Hato sepertinya bisa berbuat lebih banyak, menurut Janssen dalam De Oranjezomer.

“Tapi ada yang lain yang juga tidak bermain baik. Timber juga tidak bermain baik; dia harus menutup jalur, sehingga pemain lawan tidak bisa dengan mudah masuk ke dalam. Jika kamu tahu pemain ini kidal dan selalu masuk ke dalam untuk menendang bola ke sudut jauh, maka kamu sebenarnya harus memaksanya ke sisi lapangan.”

“Dan biarkan dia memberikan umpan silang. Kita punya cukup pemain di kotak penalti, tapi dia tidak melakukannya dan justru memaksimalkan kekuatan Hadj Moussa,” kata Janssen dengan kritis. “Dia sebenarnya melakukan ini setiap pekan. Kita bisa melihatnya di Belanda, di Feyenoord. Jadi ini harus dipertahankan dengan lebih baik, pasti.”

Belanda pun kalah dalam pertandingan perpisahan menuju Piala Dunia. “Pertandingan itu bisa diterima. Menurut saya, mereka melakukan dua belas pergantian pemain, hampir semua orang bermain. Itu sudah luar biasa, dalam pertandingan seperti itu,” lanjut Janssen.

“Tapi ini bukan perasaan yang baik. Kamu ingin berpamitan dengan cara yang menyenangkan. Kamu ingin menampilkan pertandingan yang bagus untuk rakyat Belanda, dan itu tidak kamu lakukan. Jadi semua orang sekarang pergi ke Piala Dunia dengan perasaan: ‘Mungkinkah?’”

Piala Dunia akan dimulai bagi timnas Belanda pada Minggu depan, melawan Jepang. Sebelumnya, pada Senin mendatang, mereka akan memainkan pertandingan persahabatan internasional terakhir, di New York melawan Uzbekistan.