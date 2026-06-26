Theo Janssen melihat adanya kelemahan besar di lini pertahanan Oranje dan tiba-tiba menyebut nama Wouter Goes

Theo Janssen berpendapat bahwa Wouter Goes seharusnya dibawa ke Piala Dunia lebih dulu daripada Lutsharel Geertruida, demikian katanya dalam acaraDe Oranjezomer. Mantan pesepakbola ini mengkritik tipe bek yang ada di tim nasional Belanda dan menjelaskan apa yang menurutnya kurang.

Janssen berpendapat bahwa para bek Belanda terlalu fokus pada permainan bola daripada bertahan. Dalam hal ini, ia justru menyebut Virgil van Dijk sebagai contoh pemain yang bermain sederhana saat menguasai bola dan terutama mengandalkan kualitas pertahanannya.

“Tapi jika kita memang memiliki bek yang bisa bertahan: maka saya akan mengambil Wouter Goes sebagai contoh. Namun, kita justru kritis terhadap hal itu,” desah Janssen, yang menyukai tipe pemain seperti Goes.

“Mainlah sampai batasnya. Kadang-kadang mungkin melampaui batas, itu juga boleh,” tegas mantan pemain sepak bola tersebut. Hélène Hendriks menambahkan bahwa dia tidak harus menjadi menantu yang ideal. Selanjutnya, Hugo Borst bertanya-tanya apakah Goes seharusnya masuk dalam skuad Piala Dunia.

Janssen melihat Jurriën Timber mundur karena cedera, setelah itu Geertruida dipanggil. “Daripada Geertruida, bukankah bisa memanggil Goes?”, tanya Borst. “Ya, dia memang lebih merupakan bek tengah daripada Geertruida. Dia adalah pemain yang di Feyenoord selalu masuk ke lini tengah dan bisa mengatur permainan,” jawab pria asal Arnhem itu.

“Sebaliknya, menurutku Goes memang bek sejati,” kata mantan gelandang tersebut. Selanjutnya, ia berpaling kepada Guus Hiddink, yang juga menjadi tamu. “Kamu yang merusaknya,” canda Janssen. “Tapi sebagai pelatih tim nasional, kamu juga harus menghadapi pertanyaan: ‘bagaimana cara menyusun skuad?’,” jawab mantan pelatih itu.

Hiddink kemudian membahas pemilihan Geertruida. “Dia bisa bermain di posisi tengah dan sebagai bek, sehingga dengan satu pemain kamu bisa mengisi dua posisi, yang membuatmu memiliki lebih banyak ruang di area lain.” Pemain asal Rotterdam itu adalah pengganti Timber, tetapi belum bermain satu menit pun di turnamen tersebut.