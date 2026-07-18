Theo Janssen melancarkan serangan frontal terhadap Wout Weghorst dengan hujatan yang belum pernah terjadi sebelumnya

Theo Janssen bukanlah penggemar Wout Weghorst, demikian diungkapkan analis tersebut pada Jumat malam di Oranjecafé, acara bincang-bincang sepak bola dari Talpa yang dipandu oleh Sam van Royen.

Van Royen menyinggung dalam siaran tersebut bahwa Weghorst, menurut pengakuannya sendiri, tidak akan menonton final Piala Dunia. Penyerang tersebut mengatakan pada hari Jumat di ESPN bahwa menonton Piala Dunia masih terasa ‘terlalu menyakitkan’ baginya setelah Oranje tersingkir.

Namun, Janssen tidak mempercayai sepatah kata pun dari Weghorst, dan kemudian mengkritik tajam penyerang Oranje tersebut. “Pernyataan itu hanya untuk panggung, menurut saya,” kata Janssen membuka argumennya.

“Setiap penggemar sepak bola pasti akan menonton pertandingan itu, meskipun itu sangat menyakitkan,” lanjut Janssen. “Jika kamu meninjau kembali wawancara-wawancaranya, pasti selalu ada sesuatu. Dia sangat melebih-lebihkan.”

“Saya sangat menghormati kariernya dan semua prestasinya, terutama mengingat kualitas yang dimilikinya, karena dia bukanlah pemain sepak bola yang sangat hebat, tapi kita tidak boleh membesar-besarkannya melebihi apa adanya,” lanjut mantan pemain Ajax dan Vitesse itu.

“Weghorst hanyalah seorang penyerang biasa. Untungnya saya tidak pernah bermain bersamanya. Jika saya melihatnya duduk di bangku cadangan sambil membawa Alkitab, saya pasti akan merebut buku itu darinya. Saya menghormati keyakinannya, tapi jangan lakukan itu di depan umum. Itu hanya cara untuk mencari perhatian,” tutup Janssen.