Theo Janssen berhasil memotivasi De Treffers saat menghadapi Heracles Almelo di putaran pertama Piala Belanda Eurojackpot. Pelatih yang meraih kemenangan itu tahu timnya berpeluang membuat kejutan begitu melihat susunan pemain tim tamu.

"Ketika melihat susunan pemain itu, saya tahu pertandingan ini mungkin bisa dimenangi," kata Janssen seusai laga kepada ESPN. "Jika mereka melakukan delapan perubahan, berarti Heracles tidak menganggap kami serius. Itu memacu para pemain saya."

"Para pemain yang tadi turun tidak terbiasa bermain bersama. Dalam latihan, mereka sesekali bermain bersama saat latihan sebelas lawan sebelas, tetapi tidak pernah dalam pertandingan," ujar Janssen. Ia melihat Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust, dan Jean-Paul N'Djoli termasuk pemain Heracles yang duduk di bangku cadangan.

"Jangan meremehkan kami," lanjut pelatih tim amatir itu. "Kami punya tim yang luar biasa, dan malam ini kami menunjukkannya lagi. Taktiknya jelas, para pemain tahu apa yang diharapkan dari mereka. Kami juga punya pemain-pemain yang menyenangkan untuk ditonton, seperti yang terlihat hari ini."

Vincent Heilmann, pelatih Heracles, menegaskan bahwa timnya datang ke Groesbeek dengan niat serius. "Memang, mereka adalah pemain-pemain yang belakangan ini lebih sedikit mendapat menit bermain. Namun, kami tidak berjudi di sini. Jika harus memainkan pertandingan ini lagi, saya akan kembali menurunkan pemain-pemain yang sama sejak awal."

"Memang begitulah cara pandang khas Belanda terhadap situasi ini," kata pelatih yang kalah itu menanggapi kritik kepadanya. "Saya paham Theo memanfaatkan hal ini. Ia melakukannya dengan baik dan cerdik. Namun, menurut saya, itu tidak ada hubungannya dengan hasil pertandingan. Para pemain yang saya turunkan cukup bagus untuk memenangi pertandingan ini."

Karena itu, Heilmann menolak menggunakan istilah "tim lapis kedua". "Sebab, itu tidak adil bagi para pemain. Jika kartu merah (untuk Mario Borac, red.) tidak terjadi, saya benar-benar berpikir kami cukup kuat secara fisik untuk tetap meraih kemenangan. Kami seharusnya mencetak gol dalam 55 menit pertama. Itulah yang saya kritik dari permainan menyerang kami."