Theo Janssen menilai Oussama Targhalline sebagai pemain terbaik dari kubu Rotterdam dalam laga Real Betis melawan Feyenoord (1-0). Hal itu diungkapkannya di Ziggo Sport. Sebaliknya, ia lebih kritis terhadap Luciano Valente dan Gjivai Zechiël.

"Menurut saya, Targhalline sebenarnya salah satu yang terbaik," kata Janssen membuka penilaiannya. "Terutama saat mereka tidak menguasai bola."

"Dia terus menempel ketat pemain yang dijaganya, mendahuluinya, dan memotong bola sehingga Feyenoord bisa melancarkan serangan balik. Memang ada beberapa kesalahan dalam transisi setelah itu, tetapi menurut saya dia benar-benar bermain bagus."

"Menurut saya, Valente tidak bermain terlalu bagus, tetapi juga tidak buruk," lanjut Janssen. "Dia bekerja sangat keras dan berusaha sebaik mungkin. Dia mencoba mendominasi dan menjadi pemain penting bagi tim, tetapi mungkin karena itu dia sedikit terlalu memaksakan diri."

Zechiël, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu pemain terbaik Feyenoord, juga tidak menjalani pertandingan terbaiknya. Menjelang turun minum, ia bisa saja membawa tim Rotterdam unggul, tetapi tembakannya dari jarak dekat melambung di atas gawang.

"Menurut saya, Zechiël bermain cukup baik, tidak buruk," ujar Janssen. "Dia memang agak kesulitan saat bertahan dan sesekali membiarkan pemain yang dijaganya lepas."

Feyenoord tidak punya banyak waktu untuk menengok kembali kekalahan di Liga Champions itu karena laga krusial berikutnya sudah menanti. Minggu, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst akan bertandang menghadapi PSV dalam laga besar Eredivisie.