Theo Janssen Ciptakan Kejutan Besar di Ajang Piala: De Treffers Singkirkan Pemuncak Klasemen Keuken Kampioen Divisie

De Treffers membuat kejutan besar pada Kamis malam di putaran pertama Eurojackpot KNVB Beker. Tim asuhan Theo Janssen menang 1-0 atas Heracles Almelo, pemuncak klasemen Keuken Kampioen Divisie, di Sportpark Zuid. Sebastiaan van Bakel mencetak satu-satunya gol ke gawang tim asal Almelo itu, yang mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain setelah Ivan Borac mendapat kartu merah.

Tuan rumah sejak awal menunjukkan bahwa mereka tidak gentar menghadapi Heracles, yang menurunkan seluruh pemain dari tim lapis kedua. De Treffers tampil agresif dan menciptakan beberapa peluang sejak awal. Tembakan Bas Brussaard setelah 15 menit berlalu meleset tipis, sementara Tim Waterink dan Van Bakel juga menghadirkan ancaman.

Heracles perlahan mulai menguasai permainan dan mencoba mengambil alih inisiatif lewat kombinasi umpan. Tristan van Gilst melepaskan tendangan bebas yang melambung di atas gawang, sementara upaya Borac dari situasi sepak pojok digagalkan kiper. Peluang terbesar didapat Willem den Dekker, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat tetapi bola melambung jauh di atas gawang.

Sesaat sebelum turun minum, Heracles kembali lolos dari ancaman kebobolan. Brussaard melepaskan tembakan keras dari sisi kanan, lalu kiper Timo Jansink menepis bola dengan ujung jarinya hingga membentur mistar. Meski kedua tim menciptakan peluang, skor tetap 0-0 saat jeda.

De Treffers melepaskan tujuh tembakan sebelum jeda, berbanding lima milik Heracles, meski tim tamu menguasai bola 61 persen. Selepas jeda, Heracles mengambil alih inisiatif. Jeff Reine-Adélaïde sempat mengira dirinya mencetak gol pada menit ke-54, tetapi golnya dianulir karena offside.

Semenit kemudian, Heracles mendapat pukulan telak. Borac menghentikan bola dengan lengan atasnya dan menerima kartu kuning kedua, sehingga tim tamu harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain. Heracles kemudian melakukan tiga pergantian pemain, tetapi tidak mampu mencegah De Treffers mencetak gol.

Pada menit ke-61, Van Bakel memecah kebuntuan. Kane Keizer mengirim umpan silang mendatar dari kanan, lalu sang penyerang bergerak lebih cepat daripada Vicente Robles dan mengarahkan bola ke gawang Jansink: 1-0. Sportpark Zuid bergemuruh dalam kegembiraan.

De Treffers kemudian mendapat peluang-peluang emas untuk memastikan kemenangan. Tembakan Keizer digagalkan Jansink, sementara Jari van Ginkel membentur mistar lewat upayanya dari situasi sepak pojok tak lama kemudian. Di lapangan Groesbeek yang semakin berkabut, Heracles tetap melancarkan serangan terakhir meski kalah jumlah pemain. Ketika bola nyaris tak terlihat dari sisi lapangan, sundulan N'Djoli melambung tipis di atas gawang dua menit sebelum waktu normal berakhir.

De Treffers pun bertahan dan membuat Heracles tersingkir dari ajang piala dengan cara yang sangat menyakitkan. Berkat kejutan ini, tim asuhan Janssen melaju ke putaran kedua.

Hasil pertandingan lainnya:

GVVV – Noordwijk: 3-0

Hoek – Sparta Nijkerk: 4-2

Purmersteijn – Gemert: 1-0 (perpanjangan waktu)

ACV Assen – AFC: 0-0 (perpanjangan waktu)