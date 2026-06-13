Theo: Berita tentang Arab Saudi itu tidak benar... dan Mbappé diperlakukan tidak adil di Real Madrid

Theo Hernández, bintang Al-Hilal dan tim nasional Prancis, berbicara tentang musimnya di Liga Roshen, serta peluangnya untuk tampil di Piala Dunia 2026.

Theo mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol "Marca": "Saya sangat bahagia di Arab Saudi, saya tidak menyangka semuanya akan berjalan seperti ini. Ketika orang-orang mengatakan kepada Anda untuk berhati-hati di sana, kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Saya telah beradaptasi dengan sangat baik dengan tim dan kota ini, dan yang paling penting adalah keluarga saya, istri dan anak-anak saya, juga dalam keadaan baik."

Theo ditanya, "Apakah Anda menganggap berada di Arab Saudi sebagai langkah sebelum pensiun?" Ia menjawab: "Ini sama sekali bukan langkah terakhir. Saya berharap suatu hari nanti bisa kembali ke Eropa untuk bermain di sana. Saya telah menandatangani kontrak tiga tahun di Arab Saudi dan saya bahagia. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya berharap bisa kembali ke Eropa."

Dia menambahkan: "Saya bersama timnas Prancis sejak 2021, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Deschamps; dia adalah pelatih hebat dan orang yang luar biasa. Adapun Zidane, saya pernah bermain bersamanya di Real Madrid selama setahun; dia adalah orang yang luar biasa dan pelatih hebat. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya, dan saya yakin semuanya akan baik-baik saja, karena dengan para pemain yang kami miliki, latihan pun menjadi lebih mudah."

Dia melanjutkan: "Spanyol adalah kandidat juara Piala Dunia, tapi ada tim lain yang juga berpeluang, seperti Portugal yang memiliki tim hebat, serta Inggris dan Brasil... Saya rasa ini adalah edisi Piala Dunia yang paling sulit."

Theo ditanya, "Apakah ada keinginan untuk membalas dendam kepada Spanyol setelah kekalahan di Kejuaraan Eropa?" Ia menjawab: "Masih ada rasa pahit di tenggorokan saya, tapi tidak ada dendam. Ada saatnya menang dan ada saatnya kalah, itulah sepak bola, dan kami menuju Piala Dunia untuk mencapai babak final."

Dia melanjutkan: "Saya mengikuti pertandingan Real Madrid, dan menurut saya kritik yang ditujukan kepada Mbappé agak tidak adil mengingat nilainya sebagai pemain, dia termasuk yang terbaik di dunia, tapi saya juga memahami sifat Real Madrid karena saya menghabiskan satu tahun penuh di sana dan itu sama sekali tidak mudah. Saat itu saya berusia 18 tahun, dan tekanan yang dihadapi di sana.... Kylian adalah kapten bagi kami dan saya yakin dia juga kapten di Real Madrid. Dia hanya ingin menang, tapi saya rasa dia sudah terbiasa dengan kritik, dan saya melihatnya dalam kondisi baik."

Dia melanjutkan: "Tentu saja Mbappé didorong oleh keinginan kuat untuk membuktikan dirinya di Piala Dunia... Dia dalam kondisi prima dan sangat fokus untuk Piala Dunia, dia dan seluruh tim."

Dia melanjutkan: "Faktanya, ketika saya tiba di Real Madrid, saya masih sangat muda, dan pilihan terbaik adalah pindah ke Milan, dan saya menghabiskan waktu yang luar biasa di sana, karena tempat itu seperti rumah bagi saya. Memang benar bahwa saya masih merasa ada rasa penyesalan karena saya tidak memberikan segalanya untuk mencapai apa yang saya inginkan sebagai pemain di Spanyol, tetapi saya telah memberikan yang terbaik bersama Rossoneri dan berharap suatu hari nanti bisa kembali ke Spanyol."

Mengenai pilihan untuk kembali ke Atlético Madrid pada musim panas lalu, Theo berkomentar: "Ada beberapa tawaran dan beberapa pilihan seperti yang lain, tetapi pada akhirnya saya mendiskusikannya dengan agen dan keluarga saya, dan saya rasa pilihan terbaik adalah pindah ke Arab Saudi."