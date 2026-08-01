Pengungkapan mengejutkan dari The Times tentang Gianni Infantino pada akhir pekan ini. Bos FIFA itu disebut akan mengantongi gaji lebih dari 30 juta euro plus bonus melalui rencananya terkait FIFA Forward Enterprise.

Infantino mencetuskan gagasan untuk menjual dua puluh persen hak Piala Dunia melalui anak perusahaan FIFA Forward Enterprise. Dengan langkah itu, FIFA bisa meraih sekitar 3,65 miliar euro.

Sebanyak 211 negara anggota FIFA dapat memberikan suara atas gagasan menguntungkan milik Infantino tersebut. Negara-negara yang akan memilih setuju dijanjikan dana sebesar 35 juta euro. Pihak yang menolak harus puas dengan hampir sembilan juta euro.

Kini sudah jelas bahwa rencana yang menuai kritik keras itu telah dibatalkan. Infantino terus menegaskan bahwa ia tidak akan memperkaya diri, tetapi menurut berbagai media hal itu terbukti meragukan.

The Times menghitung bahwa Infantino akan menerima gaji 30 juta euro plus bonus sebagai konsekuensi dari FIFA Forward Enterprise. Jumlah itu jauh lebih besar daripada gajinya sebagai bos FIFA yang sebesar tiga juta euro.

Rencana yang bocor itu disambut sangat negatif oleh antara lain UEFA dan CONCACAF. Sejumlah sponsor FIFA juga sangat khawatir dengan cara kerja Infantino.

Kritik keras terhadap Infantino juga datang dari media. Namun, petinggi asal Swiss itu untuk sementara tidak berencana mundur selangkah pun di FIFA.