The Telegraph mengungkap detail memilukan terkait kecelakaan yang menimpa Raheem Sterling: ‘Seorang sumber yang dekat dengannya mengatakan…’

Di Inggris pun, penangkapan Raheem Sterling menjadi perbincangan hangat. Penyerang Feyenoord itu mengalami kecelakaan dengan Lamborghini-nya pada Kamis pagi di Hampshire, Inggris, dan diduga mengemudi dalam pengaruh narkoba. The Telegraph mengungkap detail baru yang memalukan.

Kejadian itu terjadi sekitar pukul 09.00 pada hari Kamis: menurut polisi, Sterling menabrak pagar pembatas di jalan tol M3 dengan keras. Untungnya, tidak ada korban luka dalam insiden tersebut. Sterling diduga mengemudikan kendaraan dalam pengaruh narkoba.

Selain itu, sedang dilakukan penyelidikan terkait perilaku mengemudi yang berbahaya, kepemilikan zat golongan C, dan penolakan untuk menyerahkan sampel yang diperlukan untuk penyelidikan. Penyerang tersebut telah dibebaskan dengan jaminan: selama penyelidikan berlangsung, Sterling tetap bebas. Dalam undang-undang narkotika Inggris, golongan C mencakup, antara lain, obat penenang, obat tidur tertentu, steroid anabolik, gas tertawa, dan GHB.

The Telegraph kini mengetahui sedikit lebih banyak tentang penyebab kecelakaan tersebut. Surat kabar Inggris itu melaporkan bahwa kondisi mental Sterling memainkan peran penting. Penyerang tersebut dilaporkan sedang mengalami kesulitan dengan fase kariernya saat ini.

“Seorang sumber dari lingkaran terdekat Sterling mengatakan bahwa tekanan akibat berakhirnya kariernya sebagai pemain top secara tiba-tiba telah memengaruhi kesejahteraannya,” demikian tertulis.

Meskipun Sterling terus berlatih keras bersama pelatih pribadinya, ia sudah dua musim tidak menjalani persiapan reguler bersama tim mana pun. Baik di Feyenoord, Arsenal, maupun Chelsea. Akibatnya, penampilannya jauh dari harapan dan hal itu sangat memengaruhi dirinya.

"Tekanan psikologis yang dia hadapi tak terukur. Terisolasi. Setiap kali dia menyentuh bola, dia diberitahu bahwa dia adalah seorang pecundang dan bahwa semuanya sudah berakhir. Dia diejek. Dia dicemooh," tambah laporan tersebut.

"Dia pergi ke Belanda untuk melarikan diri dan menemukan kembali cintanya pada sepak bola, tetapi hal-hal negatif itu tetap mengikutinya. Ini adalah beberapa tahun yang sangat berat baginya, dan insiden ini merangkum semuanya."