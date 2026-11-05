Bahkan ketika menyangkut soal pensiun dari sepak bola internasional, Cristiano Ronaldo berada di urutan kedua setelah Lionel Messi, demikian pandangan jurnalis ternama di "The Sun" asal Inggris, Martin Lipton.

Dua bulan setelah Messi menegaskan bahwa dirinya tidak akan lagi mengenakan kostum biru-putih, Ronaldo memilih untuk mengikuti jejaknya ke dalam buku sejarah.

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Namun, sementara Messi meninggalkan lapangan internasional dengan membawa sederet medali dan gelar, setelah memecah kebisuan panjangnya dengan meraih Copa America 2021, lalu mendominasi Piala Dunia 2022, dan setelah itu mempertahankan gelar benua, lemari penghargaan Portugal milik Ronaldo tampak lebih kosong, menurut Lipton.

Penulis itu menambahkan: "Tidak ada orang yang waras yang akan menyangkal status Ronaldo. Dia, tanpa diragukan lagi, salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Dia adalah kekuatan alam dan jenius luar biasa, dan apa yang ia raih bersama klub-klubnya, serta kepribadiannya, tidak akan pernah terlupakan. Namun, dengan mengenakan kostum Portugal, segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan sungguh menyedihkan sekaligus dapat diperkirakan bahwa kita menyaksikan semuanya berakhir di tengah perselisihan dengan pelatih baru Portugal, Jorge Jesus."

Ia melanjutkan: "Ya, ia memulai final Euro 2016 yang dimenangi Portugal atas Prancis, tetapi ia hanya bermain selama 25 menit, sebelum cedera lutut memaksanya keluar. Ia juga menjadi bagian dari tim yang memenangi gelar UEFA Nations League dua kali, pada tahun 2019 dan 2025. Namun, di panggung terbesar yang pernah ada, dan selama enam turnamen Piala Dunia serta 27 pertandingan, raihan 11 golnya tidak pernah mendekati kesuksesan yang ia dambakan, kecuali pada penampilan perdananya tahun 2006, ketika Portugal kalah di semifinal dari Prancis."

"Akhir yang Pahit"

Alih-alih perpisahan yang gemilang di Amerika Serikat, perjalanan yang berlangsung selama 23 tahun itu, dengan catatan 234 pertandingan dan 146 gol, berakhir di tengah kepahitan.

Yang mencolok adalah keputusan Messi untuk mengakhiri kariernya - yang berlangsung selama dua dekade bersama timnas Argentina - datang di tengah terompet dan bunga, sementara Ronaldo berpamitan dari timnas negaranya setelah perselisihan besar.

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, meneteskan air mata, hanya karena memikirkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ikon timnya.

Sebaliknya, Ronaldo mengakhiri kariernya dengan satu penghinaan terakhir yang disengaja kepada pelatih baru Portugal, Jesus, kurang dari sepekan setelah berakhirnya "larangan" selama 30 hari atas dirinya, karena meninggalkan pemusatan latihan timnas selama jeda internasional terakhir, di mana "Sang Don" mengabaikan menyebut nama pelatihnya dalam pesan perpisahannya.

Hal itu terjadi hanya satu hari sebelum Jesus mengumumkan skuadnya yang terakhir, dan mungkin tanpa Ronaldo.

Lipton melanjutkan: "Tidak ada pemain Portugal mana pun, bahkan Eusebio yang hebat sekalipun, yang mendominasi percakapan nasional dengan cara seperti ini. Dan mungkin tidak akan ada seorang pun yang melakukannya. Namun, Anda harus percaya bahwa Ronaldo pada akhirnya akan menyesali upayanya untuk mengabaikan satu-satunya lawan yang tidak dapat dikalahkan oleh pemain mana pun: waktu. Dan apa pun penghormatan yang akan diberikan kepadanya, baik bulan ini maupun pada bulan Maret, semuanya akan ternoda oleh cara segalanya berakhir."