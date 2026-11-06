The Rondo: Gen Z vs generasi boomer dalam adu opini kontroversial soal sepak bola

Saksikan generasi Z dan generasi baby boomer beradu argumen dalam debat paling sengit kami sejauh ini untuk menjawab pertanyaan utama: apakah penggemar masa kini benar-benar paham sepak bola? Saksikan The Rondo saat kami mempertemukan generasi lama dan generasi baru untuk melihat siapa yang paling memahami sepak bola.