The Athletic tahu persis bagaimana pemecatan Arne Slot memengaruhi rencana masa depan Mohamed Salah

Setelah pemecatan Arne Slot di Liverpool, tampaknya pintu bagi Mohamed Salah untuk tetap bertahan lebih lama di klub itu kembali terbuka sedikit. Namun, The Athletic kini menegaskan bahwa ‘tidak ada kemungkinan’ pemain asal Mesir itu akan tetap bertahan.

Selama musim lalu, terjadi perselisihan sengit antara Slot dan Salah, setelah Salah melontarkan kritik tajam terhadap manajer asal Belanda tersebut di media. “Tiba-tiba hubungan kami sudah tidak ada lagi. Dan saya tidak tahu mengapa. Sepertinya ada seseorang yang ingin menyingkirkan saya,” katanya, antara lain.

Pada akhirnya, keduanya berhasil ‘berdamai’ kembali, namun kemudian muncul laporan bahwa Salah memainkan peran besar dalam pemecatan Slot. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa sama sekali belum pasti apakah Salah benar-benar akan hengkang musim panas ini.

The Athletic kini telah memberikan kejelasan. Sama sekali ‘tidak ada kemungkinan’ bahwa Salah akan melanjutkan kariernya di Liverpool. “Di akhir musim, Salah mendapat perpisahan di Anfield yang pantas ia terima, setelah hampir sembilan tahun menampilkan performa luar biasa,” tulis media tersebut.

“Semua pihak sepakat bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk berpisah, di mana Salah sendiri yang mengambil inisiatif untuk melakukan pembicaraan yang pada akhirnya membuat Liverpool setuju pada bulan Maret untuk secara efektif menghapus tahun terakhir kontraknya. Kepergian Slot yang terjadi setelahnya dan penunjukan Iraola tidak mengubah apa pun dalam hal ini.”

Saat ini, Salah sedang berlaga bersama Mesir di Piala Dunia, dan di sana pun perhatian tertuju padanya selama pertandingan melawan Belgia. Penyerang tersebut diganti di pertengahan babak kedua, dan terlihat jelas bahwa ia tidak setuju dengan keputusan itu. “Saya kira malam ini dia akan mampir sebentar ke kamar pelatih itu dan mengatakan kepadanya: ‘Kita tidak boleh melakukan ini lagi, kecuali Mo yang memintanya,’” kata René van der Gijp dengan nada sinis dalam acara Vandaag Inside.

“Kalau begitu, pelatih ini juga harus pergi. Pria itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa kariernya sudah di ujung tanduk,” tanggapi Johan Derksen. “Masa kejayaannya sudah lewat dan itu bisa terjadi. Tapi aku tidak mengerti mengapa dia sendiri tidak bisa merasakannya,” tutup Van der Gijp.