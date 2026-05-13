The Athletic menyajikan laporan yang sangat mengharukan setelah mengunjungi Feyenoord: 'Raheem Sterling duduk sendirian di sana...'

Daniel Taylor, jurnalis dari The Athletic, berada di Stadion De Kuip akhir pekan lalu untuk menyaksikan penampilan penyerang Feyenoord, Raheem Sterling. Pemain asal Inggris berusia 31 tahun itu akhirnya tidak diturunkan sama sekali.

Taylor tetap menulis laporan suasana tentang kunjungannya ke Rotterdam dan pertandingan Feyenoord - AZ (1-1). Bagi Sterling, hal itu terasa cukup menyakitkan.

Hal itu sudah terlihat dari persiapan awal Taylor, yang menelepon Jan Everse untuk mengumpulkan informasi. “Kamu datang untuk menemui Sterling? Bosmu tidak menghormatimu? Sudah berakhir. Aku harap aku salah menilai, tapi aku rasa tidak. Lihat saja reaksi di internet, para penggemar menghancurkannya.”

“Dia tidak fit. Jika dia melakukan tiga atau empat sprint, kamu tidak akan melihatnya lagi selama dua puluh menit. Dia tidak lagi seagresif dulu. Dia tersandung kaki sendiri. Dia ragu-ragu. Dia takut membuat kesalahan. Dalam situasi satu lawan satu, dia tidak pernah bisa melewati bek. Dia tidak punya kepercayaan diri dan itu karena dia tahu dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Saya jarang merasa kasihan pada pemain sepak bola, karena saya tahu berapa banyak yang mereka hasilkan, tapi saya merasa kasihan padanya,” kata Everse yang kritis.

Para pendukung Feyenoord di Rotterdam juga tidak antusias dengan Sterling, kata Taylor. Orang Inggris itu menyimpulkan bahwa memang sudah berakhir.

“Pertandingan hari Minggu terasa sangat seperti perpisahan Sterling dari Rotterdam. Untuk ketiga kalinya dalam empat pertandingan, Sterling duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit. Dan, seaneh apa pun kedengarannya, saya pikir Robin van Persie mungkin sengaja tidak memainkannya untuk melindunginya dari ejekan lebih lanjut setelah penampilannya sebelumnya,” kata Taylor.

Taylor tampaknya, sama seperti Everse, merasa kasihan. “Minggu lalu, Sterling duduk sendirian di bangku cadangan: dua kursi kosong di satu sisi, tiga di sisi lain. Dia menjaga jarak dari media Belanda dan sebelum pertandingan, telah ditegaskan bahwa dia tidak akan memberikan wawancara.”

“Malam itu, Marcus Rashford terlihat mencetak gol untuk FC Barcelona melawan Real Madrid dalam kemenangan Clásico yang membantu klubnya memenangkan liga Spanyol. Rashford, yang tiga tahun lebih muda, dulunya adalah salah satu pemain yang selalu dibandingkan dengan Sterling. Namun, kini karier mereka masing-masing berjalan ke arah yang berbeda.”

Namun, Taylor masih melihat momen menggembirakan di De Kuip pada saat-saat terakhir. “Itu tidak sepenuhnya sesuai dengan sisa hari itu. Kerumunan mulai menyanyikan nama Raheem Sterling, dan sejenak rasanya seperti dulu lagi.”