The Athletic dengan cepat mengabarkan berita besar: inilah calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City

Pep Guardiola akan meninggalkan Manchester City setelah musim ini berakhir, demikian dilaporkan Daily Mail pada Senin. Tak lama setelah itu, The Athletic mengonfirmasi berita tersebut dan bahkan sudah mengetahui siapa yang akan menggantikan pelatih asal Spanyol itu.

Menurut jurnalis David Ornstein, orang tersebut adalah Enzo Maresca. Pria Italia berusia 46 tahun itu meninggalkan Chelsea empat bulan lalu, namun kini menjadi satu-satunya kandidat untuk posisi manajer kepala di Manchester City.

Maresca bahkan dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan klub asal Manchester tersebut sebelum ia meninggalkan Chelsea. Pada bulan Oktober, ia dua kali bertemu dengan jajaran manajemen The Citizens, sebelum kembali lagi pada bulan Desember. Tampaknya pembicaraan tersebut berjalan positif, karena kini City kembali menghubungi Maresca.

Maresca sudah memiliki pengalaman di Manchester City: ia memimpin tim U-21 pada musim 2020/21 dan kembali pada musim panas 2022 sebagai asisten pelatih Guardiola di tim utama.

Pada musim panas 2024, ia pindah ke Chelsea, setelah membawa Leicester City promosi dari Championship. Ia membawa Chelsea lolos ke Liga Champions pada musim perdananya dan juga memenangkan Liga Konferensi serta Piala Dunia Klub.

Pelatih asal Italia itu meninggalkan klub asal London Barat tersebut pada 1 Januari, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2029. Sudah sejak Desember ia memicu keraguan tentang masa depannya, ketika ia menyatakan bahwa 48 jam menjelang kemenangan atas Everton adalah ‘yang terberat sejak kedatangannya di klub’, karena ia merasa ada ‘terlalu sedikit dukungan’ dari berbagai pihak.