Pemain asal Argentina, Carlos Tevez, mengakhiri perdebatan soal perbandingan antara rekan senegaranya Lionel Messi dan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, dengan mengungkap perbedaan yang ia saksikan sendiri di antara kedua bintang tersebut selama masa ia bermain bersama mereka, dalam sebuah kesaksian yang bersandar pada pengalaman langsung dengan dua pemain sepak bola paling menonjol dalam sejarah.

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Pernyataan Tevez muncul dalam sebuah wawancara dengan Rio Ferdinand, mantan bek Manchester United, melalui program "Rio Ferdinand Presents", ketika ia diminta memilih antara Messi dan Ronaldo, sekaligus menjelaskan perbedaan-perbedaan paling mencolok yang ia amati di antara keduanya di atas lapangan maupun saat latihan.

Tevez memilih Messi, bakat alami menentukan perbandingan

Tevez memilih rekan senegaranya, Messi, dengan menjelaskan bahwa yang membuatnya istimewa adalah kemampuannya mengeksekusi skill secara natural dan alami, berbeda dengan Ronaldo yang terkenal dengan kerja keras tanpa henti serta latihan intensif untuk mengembangkan kemampuan teknis dan fisiknya.

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Tevez menjelaskan bahwa Ronaldo terus-menerus berlatih detail-detail kecil, mulai dari pergerakan dengan bola hingga aksi menggiring, sementara ia tidak melihat Messi berlatih menggiring dengan cara yang sama, menilai bahwa banyak skill bintang Argentina itu datang secara spontan, dan hal inilah yang membuatnya lebih memilihnya ketika membandingkan keduanya.

Ronaldo unggul dalam duel udara

Mengenai perbedaan teknis dan fisik antara kedua bintang, Tevez menyoroti kedekatan kekuatan fisik serta keinginan keduanya untuk mencapai puncak, menilai bahwa persaingan di antara mereka turut membuat kegemilangan keduanya bertahan selama bertahun-tahun.

Namun, ia memberikan keunggulan yang jelas kepada Ronaldo dalam duel udara, menunjukkan keunggulannya di aspek ini dibandingkan Messi, sementara ia menegaskan bahwa keduanya mengalami perkembangan besar dalam kualitas dan akurasi tembakan seiring berjalannya waktu, sehingga ucapannya mencerminkan perbedaan karakteristik teknis keduanya meskipun keduanya memiliki kemampuan luar biasa dalam menciptakan perbedaan.

Kesaksian Tevez memiliki nilai penting tersendiri, mengingat ia menjadi rekan setim Ronaldo di Manchester United antara tahun 2007 dan 2009, serta bermain bersama Messi di timnas Argentina, yang memungkinkannya menyaksikan kedua bintang itu dari dekat dan mengenal gaya mereka dalam latihan maupun pertandingan. Meski demikian, pilihannya terhadap Messi tetap merupakan pendapat pribadi yang mencerminkan pengalamannya, dan tidak mengakhiri perdebatan yang terus berlangsung soal perbandingan antara kedua legenda tersebut.