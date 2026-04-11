Teun Koopmeiners yang tertawa terakhir setelah mendapat sambutan dingin saat masuk sebagai pemain pengganti untuk Juventus

Juventus mencatatkan hasil gemilang di Serie A pada Sabtu lalu. Tim asuhan pelatih Luciano Spalletti berhasil menang 0-1 atas rivalnya Atalanta dalam laga yang berlangsung sengit, dan dengan tiga poin tersebut mereka melompati Como ke posisi keempat. Como, yang memiliki selisih dua poin lebih sedikit, akan bertanding melawan Inter pada Minggu. Bagi Atalanta yang berada di peringkat ketujuh, yang selisih tujuh poin lebih sedikit dari Juventus, peluang lolos ke Liga Champions kini semakin tipis.

Di kubu Juventus, tidak ada tempat di starting eleven untuk Teun Koopmeiners. Mantan bintang Atalanta itu masuk sebagai pengganti 20 menit sebelum pertandingan berakhir dan disambut sorakan keras dari para pendukung tuan rumah, yang tak pernah memaafkan pemain asal Belanda itu atas cara dia memaksakan transfernya ke Juventus pada 2024.

Fase awal di Bergamo jelas milik Atalanta, yang sudah menciptakan dua peluang emas dalam sembilan menit pertama. Peluang pertama datang dari Nicola Zalewski, yang tendangannya melebar tipis. Dua menit kemudian, Giorgio Scalvini menyundul bola yang membentur mistar gawang.

Atalanta tetap mendominasi di babak pertama, meski peluang besar seperti di fase awal tak lagi muncul untuk sementara waktu. Sementara itu, Juventus tak banyak berbuat selain upaya-upaya dari jarak jauh yang gagal.

Menjelang akhir babak pertama, Atalanta kembali menekan dengan gencar, namun sundulan Charles De Ketelaere meleset dari sasaran, sementara tendangan voli Nikola Krstovic dari dalam kotak penalti meleset tipis ke sisi gawang yang salah.

Tiga menit setelah babak kedua dimulai, gol akhirnya tercipta. Kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, salah mengantisipasi umpan silang, sehingga Jérémie Boga akhirnya memanfaatkannya dengan baik dengan mencetak gol: 0-1.

Meskipun gol tersebut tercipta, jalannya pertandingan tidak banyak berubah. Atalanta tetap tampil lebih dominan, namun gagal memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Kiper Juve, Michele Di Gregorio, berhasil menggagalkan upaya Berat Djimsiti untuk mencetak gol, sementara Giacomo Raspadori melepaskan tembakan melebar dari posisi yang menjanjikan.

Juventus juga membuang peluang bagus melalui Khéphren Thuram, yang melepaskan tembakan dari jarak dekat, namun Atalanta-lah yang memimpin. Namun, para pendukung tuan rumah tidak bisa merayakan gol tersebut, dan tim asuhan Raffaele Palladino pun menelan kekalahan yang kemungkinan besar krusial dalam persiapan menuju Liga Champions: 0-1.