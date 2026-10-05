Dalam susunan pemain inti Xavi Hernández saat melawan Serbia (2-1), ada satu nama yang mencuri perhatian. Teun Koopmeiners ditempatkan sang pelatih timnas sebagai bek tengah kiri.

Dalam perbincangan dengan NOS, Koopmeiners menjelaskan perannya. "Itu terutama bermain di tengah dalam aspek bertahan dan saat menyerang, kalau memungkinkan, saya harus langsung masuk ke posisi gelandang serang kiri. Jadi kami berdiri dengan tiga pemain di belakang, dengan Joey Veerman di depannya."

"Terkadang itu memang masih mencari-cari, karena tentu saja saat merebut bola Anda tidak bisa langsung berlari ke depan secara membabi buta. Tapi saya pikir ada beberapa kali saya bisa masuk dengan baik dan juga kembali bergerak ke dalam, dengan Noa Lang yang bisa mengirimkan bolanya," tutur pemain Juventus itu.

Meski begitu, itu menjadi pekerjaan berat bagi Koopmeiners. "Kalau kami mendapat serangan balik atau menyelesaikan sebuah serangan, saya harus langsung kembali ke posisi sentral. Itu sempat mencari-cari, tetapi sangat menyenangkan untuk dijalani."

Di Piala Dunia, pemain multifungsi itu juga pernah bermain sebagai sayap kanan di timnas Belanda. "Sepertinya saya sudah dari sayap kanan ke gelandang tengah lalu ke bek tengah kiri," kata Koopmeiners sambil tertawa.

"Saya sudah meminta kepada Ronald Koeman apakah saya boleh bermain di gawang, tetapi menurutnya itu terlalu berlebihan," canda pemain 28 tahun asal Castricum itu. "Tapi saya bisa dimainkan di banyak posisi, bisa dibilang begitu."

Mantan pemain AZ itu tetap sangat menikmati laga melawan Serbia. "Posisi itu sangat cocok untuk saya. Saya suka bermain sebagai nomor sepuluh dan bek tengah kiri," pungkasnya.