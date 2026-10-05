Dalam susunan pemain inti pilihan Xavi Hernández saat melawan Serbia (2-1), ada satu nama yang mencuri perhatian. Teun Koopmeiners ditempatkan sang pelatih timnas sebagai bek tengah kiri.

Dalam wawancara dengan NOS, Koopmeiners menjelaskan perannya. "Terutama dalam aspek bertahan saya bermain di tengah dan saat menyerang, jika memungkinkan, saya harus langsung masuk ke posisi gelandang serang kiri. Jadi kami berdiri dengan tiga pemain di belakang, dengan Joey Veerman di depannya."

"Itu kadang masih perlu penyesuaian, karena tentu saja ketika merebut bola Anda tidak bisa langsung berlari ke depan secara membabi buta. Tapi saya rasa beberapa kali saya bisa masuk ke area itu dengan baik dan juga kembali bergerak ke depan, dengan Noa Lang yang bisa mengoper bolanya," tutur pemain Juventus itu.

Meski begitu, itu adalah pekerjaan berat bagi Koopmeiners. "Kalau kami mendapat serangan balik atau setelah menyelesaikan sebuah serangan, saya harus langsung kembali ke posisi sentral. Ini sempat butuh penyesuaian, tapi sangat menyenangkan untuk dijalani."

Di Piala Dunia, pemain multifungsi itu juga pernah bermain sebagai penyerang sayap kanan di timnas Belanda. "Kalau tidak salah saya sudah berpindah dari penyerang sayap kanan ke gelandang tengah lalu ke bek tengah kiri," kata Koopmeiners sambil tertawa.

"Saya sempat bertanya kepada Pak Ronald Koeman apakah saya boleh bermain di gawang, tapi menurut dia itu terlalu berlebihan," canda pemain 28 tahun asal Castricum itu. "Tapi saya bisa dimainkan di banyak posisi, begitulah kira-kira."

Mantan pemain AZ itu tetap sangat menikmati laga melawan Serbia. "Posisi itu sangat cocok untuk saya. Saya suka bermain sebagai nomor sepuluh dan bek tengah kiri," pungkasnya.