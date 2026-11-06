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Teun Koopmeiners menjalani malam tak terlupakan saat kembali ke tempat ia pernah berkiprah dan membantu Juventus meraih kemenangan penting di Liga Europa. Gelandang asal Belanda itu mencetak gol ke gawang AZ Alkmaar, tetapi sorotan utama tertuju pada persaingan keluarga di lapangan antara dirinya dan sang adik, Peer.

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Urusan keluarga di Alkmaar

Laga Liga Europa antara AZ dan Juventus lebih dari sekadar pertandingan antarklub Eropa bagi Koopmeiners. Itu adalah kepulangan yang diwarnai persaingan dengan saudara kandungnya. Menghadapi adiknya, Peer, yang menjadi kapten tim Belanda itu, Teun menjadi penentu kemenangan 2-1 Juventus. Terlepas dari sengitnya pertandingan, sang gelandang mengakui bahwa kembali ke klub tempat kedua bersaudara itu menimba ilmu di akademi merupakan “malam yang indah”.

Suasana pertandingan menambah kesan mendalam pada pertemuan keluarga itu. Sebelum laga, para suporter tuan rumah membentangkan spanduk bergambar kedua bersaudara tersebut semasa kecil, mengenang masa-masa mereka bersama di Alkmaar sebelum karier profesional mempertemukan mereka di panggung Eropa. Mengenang pengalaman unik menghadapi adiknya, Koopmeiners menyebut pertemuan itu seperti pertandingan di dalam pertandingan. “Itu malam yang indah. Kami menang dan itu yang paling penting,” katanya kepada Sky Sport Italia.

Persaingan keduanya terlihat sepanjang 90 menit. Teun menceritakan momen ringan pada babak kedua ketika ia tak bisa menahan diri untuk menggoda adiknya saat Juventus unggul. “Pada babak pertama, mungkin juga karena menghadapi adik saya, ada sedikit pertandingan di dalam pertandingan. Dia banyak bermain di sisi kiri, lalu pada babak kedua saya bilang kepadanya bahwa kami unggul 2-0,” tambahnya sambil tertawa.

Ayah tegang di tribune

Saat kedua bersaudara itu bertarung di lapangan, ayah mereka menyaksikan dari tribune, meski rasa gugup dilaporkan menguasainya. Kendati berprofesi sebagai psikolog, Koopmeiners senior kesulitan tetap tenang saat menyaksikan kedua putranya saling berhadapan dalam pertandingan dengan taruhan sebesar itu. Teun menceritakan kisah jenaka tentang ayahnya yang tak sanggup menyaksikan seluruh pertandingan karena tekanan emosional pada malam tersebut.

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“Ayah kami seorang psikolog, tetapi Anda tak bisa bekerja dengannya. Dia terlalu gugup saat kami bermain,” jelas bintang Juventus itu. Situasi unik ketika kedua anaknya berada di kubu yang berlawanan ternyata terlalu berat baginya. Teun bergurau soal ayahnya yang meninggalkan stadion lebih awal: “Apalagi malam ini karena kedua putranya ada di sana. Saya rasa setelah dua puluh menit dia kembali ke mobil.”

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Godaan dan kekecewaan selepas laga

Kemenangan Juventus membuat Peer frustrasi, terutama setelah kakaknya mengingatkan skor kepadanya di tengah pertandingan. Teun mengakui kapten AZ Alkmaar itu tidak senang dengan hasil pertandingan maupun godaan tersebut. “Peer agak marah, tetapi tidak apa-apa,” kata Teun, menganggap gesekan itu sebagai hal yang wajar dalam sepakbola dan hubungan saudara kandung.

Di luar urusan keluarga, Koopmeiners berfokus pada perkembangannya sendiri dan momentum tim. Setelah menunjukkan performa bagus dalam beberapa laga terakhir, sang gelandang menekankan perlunya mempertahankan standar tinggi untuk menghadapi tantangan berikutnya di Serie A. “Dalam beberapa pertandingan terakhir saya bermain bagus. Saya harus memberikan segalanya untuk tim. Pada akhir pekan pun saya harus terus bermain seperti ini melawan Fiorentina. Saya harus tetap tenang,” pungkasnya.

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Kemenangan di tengah krisis cedera

Hasil ini sangat berarti bagi tim asuhan Luciano Spalletti mengingat banyaknya pemain yang absen. Tanpa sejumlah pemain kunci, Juventus mengandalkan penyelesaian akhir Koopmeiners dan Randal Kolo Muani untuk mengatasi perlawanan sengit AZ. Tuan rumah asal Belanda itu sebelumnya memiliki rekor kandang yang tangguh di kompetisi Eropa, sehingga kemenangan tim tamu semakin mengesankan.

Meski sempat mendapat tekanan menjelang akhir laga ketika Mexx Meerdink memperkecil ketertinggalan bagi tim Eredivisie itu, Juventus bertahan untuk mengamankan poin. Kemenangan ini memperkuat posisi mereka di fase liga Liga Europa dan meningkatkan kepercayaan diri menjelang kembali berlaga di kompetisi domestik.